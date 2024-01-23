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Наследница раздает 25 миллионов евро незнакомцам, поскольку "не сделала ничего, чтобы заслужить это"

Наследница раздает 25 миллионов евро незнакомцам, поскольку "не сделала ничего, чтобы заслужить это"

Наследница раздает 25 миллионов евро незнакомцам, поскольку "не сделала ничего, чтобы заслужить это"

Марлен Энгельхорн / Фото: TEDx Talks/Youtube

Она решила раздать их 50 совершенно незнакомым людям по новой схеме.

Женщина придумала уникальное решение, как избавиться от денег по наследству, которые, по ее словам, она "не заслужила".

Об этом пишет Daily Star.

31-летняя Марлен Энгельхорн из Вены, Австрия, унаследовала колоссальные 25 миллионов евро, когда в сентябре в 2022 году умерла ее бабушка Траудль Энгельхорн-Векиатто. Покойная родственница заработала состояние, основав немецкую химико-фармацевтическую компанию BASF.

Чтобы помочь потратить свои "незаслуженные" деньги, Марлен хочет, чтобы 50 австрийцев определили, как следует перераспределить ее наследство. Она попросила австрийских граждан принять участие в ее инициативе, известной как "Хороший совет по перераспределению".

Марлен Энгельхорн / Фото: snapshot-photography/B Niehaus/REX/Shutterstock / ©
Марлен Энгельхорн / Фото: snapshot-photography/B Niehaus/REX/Shutterstock

Ранее на этой неделе богатая наследница разослала 10 000 приглашений случайно избранным гражданам Австрии. Из них будут избраны 50 человек, а также 15 запасных членов на случай отказа от участия.

Если 50 человек не смогут прийти к "широко поддержанному" решению о том, что делать с деньгами, они вернутся в Энгельхорн. Она сказала: "У меня нет права вето. Я предоставляю свои активы в распоряжение этих 50 человек и доверяю им".

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Объясняя, почему ей пришла такая необычная идея, Энгельхорн сказала, что, по ее мнению, дискуссии станут "услугой демократии", поскольку наследство не облагается налогом. Она сказала: "Я унаследовала состояние, а значит, и власть, ничего для этого не сделав. И государство даже не хочет облагать ее налогом".

Марлен Энгельхорн / Фото: TEDx Talks/Youtube / ©
Марлен Энгельхорн / Фото: TEDx Talks/Youtube

Энгельхорн добавила, что отдала свои деньги потому, что она ничего не сделала, чтобы их заработать, а просто повезло в "родовой лотерее". Она сказала: "Если политики не выполняют свою работу и не перераспределяют, то мне придется самой перераспределять свое богатство. Многие люди вовсю пытаются свести концы с концами, работая полный рабочий день, и уплачивают налоги с каждого евро, который они зарабатывают на работе. Я считаю это политическим провалом, и если политика терпит неудачу, то гражданам придется с этим справляться самостоятельно".

Напомним, американская компания предлагает заплатить 10 тысяч долларов участникам, которые проведут месячный "цифровой детокс". Награду получат 10 человек, которые выдержат месяц без телефона.

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