"Настоящая вампирша": женщина озадачила своим необычным питанием и жизнью

Реклама

29-летняя американка из Огайо, США, известная в сети как Vampire Hellie, утверждает, что является «настоящей живой вампиршей» и имеет особый способ питания.

В TikTok за ее жизнью следят более 47 тысяч подписчиков. Хелен Швейцер (настоящее имя девушки) ведет ежедневный блог о своем «вампирском существовании». Она носит острые клыки, готичную одежду и плащи, но уверяет: ее образ жизни выходит далеко за пределы косплей.

«Я буквально вампир», — заявила Хелли. — «Это не только об клыках или костюмах. Для меня вампиризм значит питаться энергией».

Реклама

По словам блогерши, она испытывает нехватку собственной жизненной силы, поэтому «подпитывается» энергией других людей или окружающей среды. При этом она отмечает: сделать это можно только с согласия другого человека.

«Согласие — это обязательно. Иногда я могу чувствовать себя истощенной, а моя подруга — наоборот, иметь избыток энергии. Тогда она позволяет мне взять немного ее энергии, и это выгодно для нас обоих», — объясняет Хелли.

Хелен Швейцер / © скриншот с видео

Кроме так называемого «энергетического питания», девушка позволяет себе и более традиционные «вампирские блюда», например, кровавые колбаски. Однако пить человеческую кровь или наносить вред людям она категорически отказывается.

Хелли рассказывает, что превратила детскую увлеченность вампирами в полноценную карьеру. Сначала ее образ был лишь косплеем, однако впоследствии она осознала, что чувствует себя «вампиром» и вне камеры.

Реклама

Несмотря на готический стиль и необычные взгляды, в повседневной жизни она работает в книжном магазине, любит читать, тренироваться и писать. Впрочем, как сама признается, ночью «вампирская сущность» берет верх.

Напомним, в супермаркете под Киевом покупатели встретили неожиданного «гостя» — летучую мышь. Эксперт объяснила, почему «вампир» оказался на прилавке с мясом.