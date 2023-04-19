Настоящее чудо: подросток с редким заболеванием ожил после того, как его объявили мертвым

Подросток из Техаса, погибший на вершине стены для скалолазания, вернулся к жизни через два часа после остановки сердца.

Врачи назвали это "настоящим чудом", передаёт Fox 26.

У 16-летнего Сэмми Берко остановилось сердце в спортзале.

"Он поднялся на вершину стены, позвонил в звонок, а затем его тело обмякло, и походило, что он или шутит, или потерял сознание. Они не были полностью уверены, и, когда поняли, что он не отвечает, они медленно опустили его", — сказала мать Сэмми, Дженнифер.

Работники спортзала, парамедики и врачи по очереди делали подростку сердечно-легочную реанимацию в течение двух часов, прежде чем Сэмми был объявлен мертвым.

Родители, оплакивавшие потерю старшего брата Сэмми, умершего три года назад, Фрэнки получили возможность лично попрощаться со своим вторым сыном.

"Я начала с ним разговаривать, просто говоря ему, как я его люблю и сожалею, что мы не знали, как его спасти. Вдруг, когда я начала молиться, мой муж сказал: "Боже мой, он оживает", — сказала Дженнифер.

Фото: Fox26Houston

Женщина добавила, что медики, которые видели худшее из худшего, подходили к ним и говорили, что никогда не видели ничего подобного.

Врачи назвали подростка "чудом" не только потому, что он обманул смерть, но и потому, что вернулся с минимальными черепно-мозговыми травмами.

Из-за нехватки кислорода в его мозге во время его эфемерной смерти Сэмми страдал лишь кратковременной потерей памяти в течение нескольких недель.

"Я ничего не помню о том дне, когда это произошло. Последнее, что я помню, это ночь перед тем, как мы должны были подписать отказ онлайн на скалодроме, а потом я проснулся... Потом я помню, как мой папа сказал мне: "Вот что случилось, и тебе лучше запомнить на этот раз, потому что он говорил это так много раз", — сказал Сэмми изданию.

Подросток также получил ишемическую травму позвоночника во время остановки сердца и потерял чувствительность в ногах, но снова учится ходить.

Фото: Fox26Houston

Этот опыт, хоть и ужасный, помог раскрыть редкое генетическое заболевание, жившее в генеалогическом дереве Берко.

Дженнифер, Сэмми и Фрэнки по незнанию жили с катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией (CPVT), редким генетическим заболеванием, поражающим его сердце.

Умерший Фрэнки, когда ему было 16 лет, страдал от приступов, которые привели к множественным черепно-мозговым травмам, в том числе к одной, из-за которого он упал с трамплина на землю с высоты 10 футов и приземлился на голову.

Отец мальчика Крейг, бывший фельдшер, пытался сделать Фрэнки сердечно-легочную реанимацию во время последнего приступа, но подростка не удалось реанимировать.

"Ощущение, когда мы достались скорой помощи, было самым ужасным исполнением Дня сурка", — сказала Дженнифер. "Мы думали, что уже прошли через худшее. Мы покупали машину на день рождения Фрэнки, когда потеряли его, и теперь нам оставалось два года до выпуска Сэмми, и мы собирались купить ему машину на день рождения как сюрприз, и это произошло. Я думаю, это просто шок и ощущение, что ты снова и снова переживаешь самое ужасное время в своей жизни".

После обнаружения болезни, Сэмми прошел процедуру и вместе с матерью ему выписали пожизненный рецепт на лекарства, помогающие предотвратить остановку сердца.

Подросток работает над восстановлением силы ног и проходит музыкальную терапию.

"Я знал, что это будет странный, безумный опыт — снова научиться ходить и работать над силой, не используя ноги, чтобы иметь возможность балансировать. На самом деле это был удивительный опыт, будто я заметил, что с каждым днем мне становится лучше! Я делаю что-то новое каждый божий день", — сказал Сэмми.

Напомним, австралиец пережил ужасный случай, когда в его кармане взорвался аккумулятор iPhone. В результате он получил серьезные травмы.

Читайте также: