"Настоящего Маугли", жившего в лесу с дикими животными, теперь не узнать: фото до и после

История о мальчике, сбежавшем из дома, чтобы жить с дикими животными в лесах Руанды, закончилась счастливо.

Об этом сообщает Daily Star.

Занзимана Элли окрестили "настоящим Маугли" благодаря документальному фильму о его жизни, вышедшему на YouTube в 2021 году.

Юноша получил такое прозвище из-за сравнения с историей Маугли, мальчика, которого воспитали волки, в классическом диснеевском фильме "Книга джунглей".

В документальном фильме Занзимана можно увидеть в лесу, где он ест траву и бананы вместе с дикими животными.

Занзиман Элли / Фото: Newsflash

Элли был вынужден бежать из дома после того, как жестокие хулиганы превратили его жизнь в страдание из-за его внешности. Его также называли "обезьяной".

Он страдает заболеванием, которое называется микроцефалия, когда ребенок рождается с головой гораздо меньше нормы.

Занзиман Элли / Фото: Newsflash

Однако его жизнь изменилась, когда в африканскую страну приехала съемочная группа, чтобы снять документальный фильм, благодаря которому он воссоединился со своей семьей.

Теперь Занзимана, которому сегодня 25 лет, невозможно узнать во время его последнего появления в СМИ.

Документалисты Afrimax TV создали страницу на GoFundMe, получившей многочисленные пожертвования со всего мира. Это позволило Занзиману и его маме построить новую жизнь вместе. Кадры 2022 года показывают, как выглядит Элли в школьной форме и наслаждается домашней жизнью с мамой. Его мама настаивает, что его невероятное превращение – это не что иное, как "чудо".

Занзиман Элли / Фото: Newsflash

Пожертвования были использованы, чтобы отправить его в школу для детей с особыми потребностями в общественном центре Убумве в Руанде. Его мама сказала: "Бог – творец чудес. Над ним насмехались, и я часто бегала за ним. Сейчас он ходит в школу со своими сверстниками, и я очень счастлива. У моего сына хорошая жизнь, доброжелатели построили мне дом... Мое горе забрали".

В их новом доме у Занзимана есть собственная спальня. Мама с сыном также шокированы тем, что у них есть телевизор. "Раньше мы жили в старом доме, который мог упасть в любой момент. Я никогда не думала, что мои желания исполнятся. В этом доме есть все, что нужно для того, чтобы этот дом был домом. Это рай на земле. Ты принес мне это устройство, где я вижу людей, говорящих со мной (телевизор). Я больше никогда не буду чувствовать себя одинокой", — поделилась женщина.

Занзиман Элли / Фото: Afrimax English/Youtube

Последняя информация о Занзиамане, которая была обнародована, заключалась в том, что он также научился ездить на велосипеде и смог самостоятельно мыться и стирать свою одежду.

Напомним, как сейчас выглядит украинская девочка-маугли Оксана Малая, которую воспитали собаки. Ее история всколыхнула весь мир в начале 90-х.

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