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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Настоящие генераторы счастья: 7 пород собак, поражающих своим жизнерадостным характером

Среди многочисленных пород собак есть настоящие любимцы семей, которые отличаются игривостью, общительностью и жизнелюбием. Эксперты назвали семь пород, которые особенно часто демонстрируют радость и привязанность к людям.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Какие породы собак самые жизнерадостные: эксперты назвали семь

Какие породы собак самые жизнерадостные: эксперты назвали семь

Некоторые собаки словно созданы для того, чтобы поднимать настроение хозяевам. Они с удовольствием играют, радуются общению с людьми и демонстрируют свои эмоции так ярко, что их хорошее настроение трудно не заметить. Дрессировщики назвали семь пород собак, которые особенно известны своей жизнерадостностью.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

В то же время порода не определяет характер животного на все сто процентов. На поведение собаки влияют генетика, воспитание, социализация, состояние здоровья и условия, в которых она живёт. Однако представители некоторых пород действительно имеют репутацию общительных, игривых и ориентированных на человека.

  • Золотистый ретривер

Золотистых ретриверов не зря считают одними из самых жизнерадостных собак. Они любят людей, охотно знакомятся с новыми людьми и, как правило, с большим энтузиазмом участвуют в любой деятельности.

Специалист по дрессировке Молли Йесперсен объясняет, что жизнерадостный характер золотистых ретриверов сочетает в себе дружелюбие, привязанность к людям и сильное желание угодить хозяину. Особенно хорошо такие собаки чувствуют себя, когда у них достаточно общения, игр, тренировок и прогулок.

  • Самоед

Знаменитая «улыбка» самоида — не единственная причина, по которой эти собаки кажутся постоянно счастливыми. Они общительны, игривы и любят участвовать в семейных делах.

По словам Йесперсена, самоеды отличаются ярким и жизнерадостным нравом, который хорошо соответствует их характерному выражению морды. Особенно комфортно они чувствуют себя, когда заняты и могут проводить много времени рядом с людьми.

  • Боксер

Даже взрослые боксеры нередко сохраняют почти щенячью игривость. Они энергичны, эмоциональны и могут очень выразительно показывать, когда им весело.

Дрессировщик Крис Лаверсид отмечает, что боксеры и во взрослом возрасте сохраняют любовь к играм и разнообразным занятиям. Именно поэтому они могут стать веселыми компаньонами для семьи, готовой уделять им достаточно времени.

  • Бигль

Любознательность биглей может превратить обычную прогулку в настоящее приключение. Эти собаки любят исследовать окружающий мир, а их острое обоняние постоянно дарит им новые поводы для интереса.

Бигли также общительны и легко увлекаются тем, что происходит вокруг. Свою радость они могут выражать активным приветствием хозяина или характерным громким воем.

  • Французский бульдог

Французские бульдоги сочетают в себе относительно спокойный характер с внезапными всплесками игривости. Они любят находиться рядом с людьми, а их выразительная мимика часто делает их забавные выходки ещё более заметными.

По словам Йесперсена, представители этой породы отличаются беззаботной, почти комичной энергией. В то же время они ласковы и очень привязаны к своей семье.

  • Австралийская овчарка

Для австралийских овчарок радость часто означает движение. Это активные и умные рабочие собаки, которым нужны физические нагрузки и задачи, требующие умственных усилий.

Они могут с увлечением гоняться за мячом, заниматься аджилити или выполнять другие задания. Для активных хозяев такая готовность к совместным занятиям может сделать австралийскую овчарку прекрасным компаньоном.

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

У кавалер-кинг-чарльз-спаниелей радость проявляется гораздо спокойнее. Вместо неуемной активности они часто предпочитают близость с хозяином, ласку и совместный отдых.

Эти собаки нежные, общительные и очень привязчивые к людям. По словам Йесперсена, для их хорошего настроения общение с любимым человеком важнее, чем постоянная физическая активность.

Напомним, ранее ветеринары назвали семь пород собак, которые отличаются уверенностью, но в то же время могут сильно привязываться к хозяевам и быть нежными домашними питомцами.

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