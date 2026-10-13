Настоящие генераторы счастья: 7 пород собак, поражающих своим жизнерадостным характером

Какие породы собак самые жизнерадостные: эксперты назвали семь

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Некоторые собаки словно созданы для того, чтобы поднимать настроение хозяевам. Они с удовольствием играют, радуются общению с людьми и демонстрируют свои эмоции так ярко, что их хорошее настроение трудно не заметить. Дрессировщики назвали семь пород собак, которые особенно известны своей жизнерадостностью.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В то же время порода не определяет характер животного на все сто процентов. На поведение собаки влияют генетика, воспитание, социализация, состояние здоровья и условия, в которых она живёт. Однако представители некоторых пород действительно имеют репутацию общительных, игривых и ориентированных на человека.

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Золотистый ретривер

Золотистых ретриверов не зря считают одними из самых жизнерадостных собак. Они любят людей, охотно знакомятся с новыми людьми и, как правило, с большим энтузиазмом участвуют в любой деятельности.

Специалист по дрессировке Молли Йесперсен объясняет, что жизнерадостный характер золотистых ретриверов сочетает в себе дружелюбие, привязанность к людям и сильное желание угодить хозяину. Особенно хорошо такие собаки чувствуют себя, когда у них достаточно общения, игр, тренировок и прогулок.

Самоед

Знаменитая «улыбка» самоида — не единственная причина, по которой эти собаки кажутся постоянно счастливыми. Они общительны, игривы и любят участвовать в семейных делах.

По словам Йесперсена, самоеды отличаются ярким и жизнерадостным нравом, который хорошо соответствует их характерному выражению морды. Особенно комфортно они чувствуют себя, когда заняты и могут проводить много времени рядом с людьми.

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Боксер

Даже взрослые боксеры нередко сохраняют почти щенячью игривость. Они энергичны, эмоциональны и могут очень выразительно показывать, когда им весело.

Дрессировщик Крис Лаверсид отмечает, что боксеры и во взрослом возрасте сохраняют любовь к играм и разнообразным занятиям. Именно поэтому они могут стать веселыми компаньонами для семьи, готовой уделять им достаточно времени.

Бигль

Любознательность биглей может превратить обычную прогулку в настоящее приключение. Эти собаки любят исследовать окружающий мир, а их острое обоняние постоянно дарит им новые поводы для интереса.

Бигли также общительны и легко увлекаются тем, что происходит вокруг. Свою радость они могут выражать активным приветствием хозяина или характерным громким воем.

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Французский бульдог

Французские бульдоги сочетают в себе относительно спокойный характер с внезапными всплесками игривости. Они любят находиться рядом с людьми, а их выразительная мимика часто делает их забавные выходки ещё более заметными.

По словам Йесперсена, представители этой породы отличаются беззаботной, почти комичной энергией. В то же время они ласковы и очень привязаны к своей семье.

Австралийская овчарка

Для австралийских овчарок радость часто означает движение. Это активные и умные рабочие собаки, которым нужны физические нагрузки и задачи, требующие умственных усилий.

Они могут с увлечением гоняться за мячом, заниматься аджилити или выполнять другие задания. Для активных хозяев такая готовность к совместным занятиям может сделать австралийскую овчарку прекрасным компаньоном.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

У кавалер-кинг-чарльз-спаниелей радость проявляется гораздо спокойнее. Вместо неуемной активности они часто предпочитают близость с хозяином, ласку и совместный отдых.

Эти собаки нежные, общительные и очень привязчивые к людям. По словам Йесперсена, для их хорошего настроения общение с любимым человеком важнее, чем постоянная физическая активность.

Напомним, ранее ветеринары назвали семь пород собак, которые отличаются уверенностью, но в то же время могут сильно привязываться к хозяевам и быть нежными домашними питомцами.

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