Настоящие причины ночных пробуждений: ученая объяснила, почему сон прерывается именно в 4 утра.

Раннее пробуждение и проблемы со сном / © unsplash.com

Бессонница или навязчивая привычка просыпаться каждую ночь и в одно и то же время — одно из самых неприятных ощущений.

По данным исследования Bupa, миллионы людей просыпаются в 4:05 утра.

«Даже если вы уже пробовали лаванду, технику релаксации, теплые напитки перед сном и другие успокаивающие ритуалы, но сон все равно „убегает“, — не все потеряно», — говорится в материале.

Эксперт из сна Лиза Артис пояснила, что примерно через четыре-пять часов после засыпания человек начинает получать «меньше глубокого сна».

«То есть если вы ложитесь около 23:00, самая глубокая фаза сна заканчивается как раз примерно в 4 утра, и вы переходите в более легкий сон — отсюда и пробуждение», — говорит Артис.

Причины раннего пробуждения

Гормоны

Одна из причин — работа гормонов.

«Наш сон руководствуется внутренними биологическими часами — циркадным ритмом. Особенно важен цикл сон-пробуждения», — говорит эксперт.

Сон регулируется двумя гормонами:

мелатонин — помогает заснуть

кортизол помогает проснуться и оставаться бодрым

Их уровень колеблется в течение суток. Дисбаланс может вызвать ночное пробуждение.

Другая эксперт, врач общей практики Мариям Х. Малик, советует перед сном выполнять успокаивающие действия: чтение, легкую музыку, дыхательные упражнения, медитацию.

«Думскролинг» в телефоне

Доктор Малик добавляет: «Синий свет от гаджетов подавляет выработку мелатонина».

Поэтому лучше держать телефон в другой комнате и избегать экранов не менее двух часов до сна.

Пищевые привычки

К ночным пробуждениям могут приводить:

кофеин

поздняя тяжелая пища

избыток сахара

недостаток магния или витаминов группы B

алкоголь

Алкоголь сначала вызывает сонливость, но когда его действие слабеет — вы можете проснуться. Также он может заставить вставать в туалет ночью.

Доктор Малик советует избегать большого количества жидкости перед сном.

Возраст

С возрастом структура сна меняется. Старшие люди чаще сталкиваются с фрагментированным сном и ночными пробуждениями.

Также распространено уменьшение выработки мелатонина.

У женщин частой причиной является перименопауза.

«Половые гормоны — эстроген и прогестерон — тесно связаны с мелатонином и серотонином, которые отвечают за сон и расслабление», — говорит Лиза Артис.

Симптомы снижения эстрогена:

ночные приливы

повышенное потоотделение

сухость кожи

снижение либидо

Помочь, по словам специалистов, могут фитоэстрогены — вещества, имитирующие действие природного женского гормона.

Ранее специалисты рассказали, что сон более девяти часов может быть даже вреднее, чем недосыпание.