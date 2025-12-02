- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1420
- Время на прочтение
- 2 мин
Настоящие причины ночных пробуждений: ученая объяснила, почему сон прерывается именно в 4 утра.
Эксперт из сна рассказала, почему люди часто просыпаются ночью.
Бессонница или навязчивая привычка просыпаться каждую ночь и в одно и то же время — одно из самых неприятных ощущений.
По данным исследования Bupa, миллионы людей просыпаются в 4:05 утра.
«Даже если вы уже пробовали лаванду, технику релаксации, теплые напитки перед сном и другие успокаивающие ритуалы, но сон все равно „убегает“, — не все потеряно», — говорится в материале.
Эксперт из сна Лиза Артис пояснила, что примерно через четыре-пять часов после засыпания человек начинает получать «меньше глубокого сна».
«То есть если вы ложитесь около 23:00, самая глубокая фаза сна заканчивается как раз примерно в 4 утра, и вы переходите в более легкий сон — отсюда и пробуждение», — говорит Артис.
Причины раннего пробуждения
Гормоны
Одна из причин — работа гормонов.
«Наш сон руководствуется внутренними биологическими часами — циркадным ритмом. Особенно важен цикл сон-пробуждения», — говорит эксперт.
Сон регулируется двумя гормонами:
мелатонин — помогает заснуть
кортизол помогает проснуться и оставаться бодрым
Их уровень колеблется в течение суток. Дисбаланс может вызвать ночное пробуждение.
Другая эксперт, врач общей практики Мариям Х. Малик, советует перед сном выполнять успокаивающие действия: чтение, легкую музыку, дыхательные упражнения, медитацию.
«Думскролинг» в телефоне
Доктор Малик добавляет: «Синий свет от гаджетов подавляет выработку мелатонина».
Поэтому лучше держать телефон в другой комнате и избегать экранов не менее двух часов до сна.
Пищевые привычки
К ночным пробуждениям могут приводить:
кофеин
поздняя тяжелая пища
избыток сахара
недостаток магния или витаминов группы B
алкоголь
Алкоголь сначала вызывает сонливость, но когда его действие слабеет — вы можете проснуться. Также он может заставить вставать в туалет ночью.
Доктор Малик советует избегать большого количества жидкости перед сном.
Возраст
С возрастом структура сна меняется. Старшие люди чаще сталкиваются с фрагментированным сном и ночными пробуждениями.
Также распространено уменьшение выработки мелатонина.
У женщин частой причиной является перименопауза.
«Половые гормоны — эстроген и прогестерон — тесно связаны с мелатонином и серотонином, которые отвечают за сон и расслабление», — говорит Лиза Артис.
Симптомы снижения эстрогена:
ночные приливы
повышенное потоотделение
сухость кожи
снижение либидо
Помочь, по словам специалистов, могут фитоэстрогены — вещества, имитирующие действие природного женского гормона.
Ранее специалисты рассказали, что сон более девяти часов может быть даже вреднее, чем недосыпание.