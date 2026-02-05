- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Настоящие звезды зимы: в Чернобыльском заповеднике показали оленей в заснеженном лесу
Появление оленей каждый раз вызывает радость у специалистов Чернобыльского биосферного заповедника.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике поделились фотографиями оленей, которых все чаще фиксируют зимой на территории зоны отчуждения.
Как сообщили в заповеднике, этой зимой олени стали настоящими звездами - специалисты отмечают рекордное количество встреч с животными. Работники регулярно подмечают их во время полевых наблюдений и успевают зафиксировать моменты на фото.
В заповеднике отмечают, что появление оленей в заснеженном лесу каждый раз вызывает радость у специалистов, а полученными кадрами они с удовольствием делятся с общественностью.
Опубликованные фото демонстрируют диких животных в природной среде среди снега и зимнего леса, что в очередной раз подтверждает стабильное состояние фауны Чернобыльского заповедника.
Напомним, ранее во время планового патрулирования территории Чернобыльского заповедника специалистам удалось снова встретить хорошо известное стадо одичавших коров, ставших настоящим символом и живой легендой этой местности.
Также мы писали, как зимуют лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике.