"Настоящий монстр": в Британии рыбак поймал двухметровую акулу

Вес хищницы была 250 кг.
В Великобритании 39-летний сантехник Саймон Дэвидсон поймал атлантическую сельдевую акулу.
Поймать ее удалось недалеко от побережья английского графства Девоншир, пишет Daily Mirror.
По словам мужчины, он просто ловил рыбу. "Я подумал, что поймал какую-то маленькую рыбу. Сначала она не сопротивлялась. Затем я притянул ее к борту лодки и понял, что передо мной настоящий монстр", — рассказал британец.
Когда хищница клюнула на наживку, мужчина начал ее вытягивать. Впрочем, акула оторвала лески. Рыбак в течение часа пытался затащить ее к лодке. "Мы час по-настоящему боролись. Доходило до того, что ноги и руки начинали трястись. Казалось, что тело вот-вот покажется", — говорит Саймон Дэвидсон.
Длина пойманной акулы составляла 2,1 м. Вес — 250 кг. Дэвидсон побил предыдущий рекорд: в 1993 году шотландский рыбак поймал селедочную акулу атлантическую, которая была 230 килограммов.
Как сообщалось, во Флориде (США) рыбаков раскритиковали за то, что они поймали акулу и использовали ее челюсть, чтобы открыть банку с пивом. Разъяренные зоозащитники осудили опубликованное видео, многие назвали поведение "неуважительной" и "оскорбительной". Когда в один из мужчин подошли репортеры, то признал, что это "вероятно, не самая лучшая идея", однако он объяснил инцидент как "просто забава".