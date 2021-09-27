"Настоящий монстр": в Британии рыбак поймал двухметровую акулу

Вес хищницы была 250 кг.

В Великобритании 39-летний сантехник Саймон Дэвидсон поймал атлантическую сельдевую акулу.

Поймать ее удалось недалеко от побережья английского графства Девоншир, пишет Daily Mirror.

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По словам мужчины, он просто ловил рыбу. "Я подумал, что поймал какую-то маленькую рыбу. Сначала она не сопротивлялась. Затем я притянул ее к борту лодки и понял, что передо мной настоящий монстр", — рассказал британец.

Когда хищница клюнула на наживку, мужчина начал ее вытягивать. Впрочем, акула оторвала лески. Рыбак в течение часа пытался затащить ее к лодке. "Мы час по-настоящему боролись. Доходило до того, что ноги и руки начинали трястись. Казалось, что тело вот-вот покажется", — говорит Саймон Дэвидсон.

mirror.co.uk

Длина пойманной акулы составляла 2,1 м. Вес — 250 кг. Дэвидсон побил предыдущий рекорд: в 1993 году шотландский рыбак поймал селедочную акулу атлантическую, которая была 230 килограммов.

Как сообщалось, во Флориде (США) рыбаков раскритиковали за то, что они поймали акулу и использовали ее челюсть, чтобы открыть банку с пивом. Разъяренные зоозащитники осудили опубликованное видео, многие назвали поведение "неуважительной" и "оскорбительной". Когда в один из мужчин подошли репортеры, то признал, что это "вероятно, не самая лучшая идея", однако он объяснил инцидент как "просто забава".

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