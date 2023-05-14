"Настоящий Путин" через соцсети просит у пользователей деньги: как доказательство – публикует селфи

У Twitter появился аккаунт, утверждающий, что он — "настоящий Путин, а власть в Кремле захватил его двойник". Чтобы закончить войну, мошенник просит у людей деньги.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Пользователей Twitter рассмешил фейковый аккаунт, представившийся российским диктатором Путиным. Неизвестный заявил, что он – это "настоящий президент России, которого от власти отстранил двойник". "Путин" настаивает, что именно "самозванец начал войну, пока он находится за границей".

В Сети этот аккаунт высмеивали, однако впоследствии оказалось, что мошенник таким образом выманивал у людей деньги, он просил прислать ему 3000 индийских рупий, чтобы "он мог вернуться в Москву и завершить войну". Как доказательство "настоящий Путин" даже прислал забавное селфи диктатора.

"Настоящий Путин" просит денег, чтобы приехать в Россию. / Фото: dailystar.co.uk

Однако в соцсетях только высмеяли жалкие попытки аферистов нажиться на горе украинцев.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Путина есть по меньшей мере трое двойников. Украинская разведка их различает по жестам.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов, давно наблюдающий за кремлевским диктатором по научному любопытству, вообще считает, что настоящий Путин исчез с экранов во время своего второго президентского срока. А это 2004–2008 годы. Он считает, что существуют три "Путиных". Раньше, утверждает он, их было даже больше — шестеро, и трое исчезли после последней инаугурации.

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