Наступление России на Харьковщину: победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, чем оно закончится

Наступление России на Харьковщину в 2024 году может быть неудачным, однако оккупанты все же могут захватить Волчанск и еще несколько населенных пунктов.

Об этом на своем ютуб-канале сказала победительница "Битвы экстрасенсов" таролог Яна Пасынкова.

Таролога спросили, есть ли угроза оккупации Волчанска, на что она ответила, что да.

"Есть угроза — и Волчанску, и тем городкам и поселкам, что еще глубже. Мы видели историю, что они идут очень весело и смело, и в какой-то момент — бум! — и их накрывает. Пусть так и будет", — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Яна Пасынкова предсказала, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

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