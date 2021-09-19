Научное открытие: ученые определили возраст останков кита, найденных возле станции "Академик Вернадский"

По словам исследователей, это открытие имеет большое значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду.
Ученые установили возраст синего кита, скелет которого лежит на острове Расмуссен, недалеко от украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Сначала украинские ученые рассматривали две версии:
- Что это ископаемый образец кита — так называемый субфосильный. Это означает, что кит умер очень давно и, возможно, был погребен под ледником,
- кит был жертвой китобоев нач. ХХ в.
Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст скелета. Он составляет 1350 лет (плюс/минус 30 лет).
"Только представьте: это означает, что он умер в 7 веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", — отмечают ученые.
По словам исследователей, это открытие имеет большое значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду.
Этот скелет южного (антарктического) подвида — крупнейшего подвида среди синих китов.
"С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного (в частности, советского и японского) промысла восстановления популяции не происходило. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей", — подытожили в НАНЦ.
Напомним, что Украина приобрела в Британии ледокол для экспедиций в Антарктиду.