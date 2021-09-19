Научное открытие: ученые определили возраст останков кита, найденных возле станции "Академик Вернадский"

По словам исследователей, это открытие имеет большое значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду.

Ученые установили возраст синего кита, скелет которого лежит на острове Расмуссен, недалеко от украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Сначала украинские ученые рассматривали две версии:

Что это ископаемый образец кита — так называемый субфосильный. Это означает, что кит умер очень давно и, возможно, был погребен под ледником,

кит был жертвой китобоев нач. ХХ в.

Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст скелета. Он составляет 1350 лет (плюс/минус 30 лет).

"Только представьте: это означает, что он умер в 7 веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", — отмечают ученые.

По словам исследователей, это открытие имеет большое значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду.

Этот скелет южного (антарктического) подвида — крупнейшего подвида среди синих китов.

"С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного (в частности, советского и японского) промысла восстановления популяции не происходило. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей", — подытожили в НАНЦ.

Напомним, что Украина приобрела в Британии ледокол для экспедиций в Антарктиду.

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