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Научные разработали метод, который позволит обеспечить пищей более 136 миллиардов человек
Электросельское хозяйство поможет выращивать растения без солнечного света и почвы.
В XVIII веке экономист Томас Мальтус напугал мир теорией, мол, население растет быстрее, чем возможность выращивать пищу. С этого времени страх голода стал фоновым шумом глобальной истории. Но современность доказала: не только люди приспосабливаются — они изобретают.
Об этом пишет Jason Deegan.
XX век ознаменовался «зеленой революцией» благодаря синтетическим удобрениям. XXI вполне может стать эпохой электросельского хозяйства: технологии, позволяющей выращивать пищу не под солнцем, а с помощью электроэнергии.
Салат из розетки
Звучит как шутка, но это научный факт. Ученые создали способ кормить растения без участия фотосинтеза. Солнечные панели превращают энергию в электричество, которое запускает химическую реакцию: из воды и углекислого газа образуется ацетат. И именно он становится топливом для роста растений.
Это не фантастика — это фундаментальные изменения в аграрной логике: вместо того, чтобы ждать солнца, мы сами его «имитируем», еще и более эффективно.
Ферма в комнате
Одно из главных преимуществ новой системы — безумная экономия пространства. Обычный фотосинтез использует всего 1% солнечной энергии. Электросельское хозяйство — в разы эффективнее.
Так что фермы можно будет размещать на крышах небоскребов, в подвалах мегаполисов или даже в пустынях. А поля, ранее кормившие миллионы, смогут превратиться в леса, парки или новые города.
Ацетат: новая «пища» для растений
Ацетат — это не просто химическое соединение. Это ключ к будущему земледелию. Он уже используется бактериями и грибами в качестве источника энергии. Но теперь ученые работают над тем, чтобы и растения научились потреблять ацетат.
Первые эксперименты показали: помидоры и рис могут расти во тьме, питаясь новым методом. Дальше больше: генетические изменения должны превратить этот подход в норму.
Еда без погоды
В мире, где климат больше не стабилен, возможность выращивать пищу независимо от погоды бесценна. Пожары, засухи, наводнения — все эти катастрофы не будут угрожать электрофермам, работающим в контролируемых средах.
Кроме того, уменьшается использование воды, нет необходимости в пестицидах и вредных удобрениях.
Биореактор вместо коровы
Но электросельское хозяйство — это не только о растениях. Водоросли, грибы, дрожжи — все это может расти благодаря ацетату. И из них можно делать не только еду, но и биотопливо, лекарства, стройматериалы.
В будущем мясо будут выращивать не на фермах, а в биореакторах. Продукты будут локальными, дешевыми и устойчивыми. Вероятно, именно так мы прокормим 10 или даже 100 миллиардов человек.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые создали уникальный 3D-принтер с искусственным интеллектом, печатающим еду.