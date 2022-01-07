Навигатор едва не отправил водителя фуры в бездну: видео не для слабонервных

Водитель заехал на опасный участок.
Грузовик повис на краю узкой горной дороги недалеко от города Чанчжи на севере Китая после того, как водитель воспользовался указаниями навигатора и заехал на опасный участок над стометровым обрывом в горах.
Об этом пишет Daily Mail.
Когда дальнобойщик понял, что может не преодолеть суженный путь, куда его вел навигатор, он попытался сдать назад, пятясь между скалой с одной стороны и крутым обрывом с другой. Одно из колес грузовика попало за край проезжей части, в результате чего кабина нагруженного авто наклонилась над пропастью.
По информации СМИ, водителю и его пассажиру удалось выбраться из салона.
Напомним, в Бразилии автобус, в котором было более полусотни пассажиров, сорвался в бездну. От него остался сплошной металл.
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