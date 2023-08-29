Найден автор послания в бутылке, которое за четыре года приплыло из Ирландии в США - фото

Мужчина, нашедший на пляже Нью-Джерси письмо в бутылке, приплывшей из Ирландии, смог связаться с женщиной, написавшей сообщение летом в 2019 году.

Об этом сообщает WPVI-TV.

Фрэнк Болджер из Уайлдвуда убирал мусор на пляже вместе со своей женой Карен и внучкой Отем, когда они нашли послание в бутылке.

Фрэнк Болджер с женой и внучкой / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

Записка была датирована 17 июля 2019 года и подписана "Аойфе".

"Привет из Ирландии", – говорится в записке. "Я выбросила эту бутылку в море, чтобы кто-то нашел еще один день. Возможно, она отправилась в Африку или Исландию! Не знаю, нашел ли это кто-то, но я надеюсь, что она найдена!".

Семья нашла на пляже бутылку с письмом / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

Открытие Болджера стало вирусным в Интернете и наконец привлекло внимание жительницы Брея, Ирландия, Айофе Бирн.

Она сказала, что ее отец смотрел новости по телевизору, когда появилась история об открытии, и он позвал ее из другой комнаты.

Айоф Бирн с отцом / Фото: 6abc.com

Со своей стороны, Болджер был удивлен и настроен немного скептически, когда Бирн обратилась к нему по электронной почте.

"Я ответил ей по электронной почте и спросил: "Можете ли вы послать мне несколько фотографий и образцы произведений?" — рассказал Болджер.

Бирн выполнила просьбу и Болджер быстро убедился, что автор действительно она. Айофе сказала, что очень рада узнать, что ее послание в бутылке было найдено так далеко от дома.

"Честно говоря, меня очень интересуют послания в бутылках", — добавила женщина.

Напомним, мужчина за шесть лет построил робота из фильма и теперь ходит с ним в бар. Он утверждает, что его робот на 99% соответствует "Джонни 5" из фильма 1986 года "Краткое замыкание".

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