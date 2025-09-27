- Дата публикации
Найден череп возрастом миллион лет, который переписывает историю человечества (фото и исследования)
В Китае обнаружили останки, которые отодвинули историю человечества на полмиллиона лет назад
В Китае археологи обнаружили человеческий череп возрастом около миллиона лет, который может изменить наше представление о происхождении Homo sapiens. По словам авторов исследования, эта находка доказывает, что формирование современного человека началось по меньшей мере на полмиллиона лет раньше, чем считалось ранее, а также что наши предки сосуществовали с неандертальцами гораздо дольше.
Об этом пишет издание ВВС
Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, стали сенсацией для международного научного сообщества. К работе присоединились специалисты из китайского Фуданьского университета и Естественного музея в Великобритании. Профессор Сицзюнь Ни, возглавлявший команду, признает: когда они впервые получили результаты, их масштабы показались невероятными. Однако после многочисленных проверок ученые убедились в выводах.
Находку, известную как «Юньсянь 2», сначала отнесли к Homo erectus — первым людям с относительно большим мозгом, которые жили на планете примерно миллион лет назад. Однако новейшие методы анализа формы черепа и генетических данных показали другое: он принадлежал Homo longi — виду, который развивался параллельно с неандертальцами и ранними Homo sapiens.
Это открытие отодвигает эволюционную шкалу развития людей с большим мозгом по меньшей мере на 500 тысяч лет назад. По мнению профессора Криса Стрингера из Британского музея естественной истории, это означает, что в разных регионах Земли вполне могут существовать еще неоткрытые останки Homo sapiens возрастом около миллиона лет.
Дискуссия среди ученых продолжается. Часть исследователей, в частности эволюционный генетик Кембриджского университета Айлуин Скали, считают выводы правдоподобными, но призывают к осторожности: датировка таких останков всегда содержит большую долю неопределенности. Он отмечает, что даже самые точные генетические данные не позволяют определить время сосуществования видов с разницей менее чем в 100 тысяч лет.
Сейчас древнейшие свидетельства существования Homo sapiens происходят из Африки и датируются примерно 300 тысячами лет. Но появление черепа из Китая дает основания предполагать, что процесс эволюции мог начаться и в Азии. В то же время в Европе и Африке также есть ископаемые останки возрастом до миллиона лет, которые еще требуют тщательного анализа.
Исследование показывает, что примерно 800 тысяч лет назад на Земле одновременно обитали три основные человеческие ветви — Homo longi, неандертальцы и Homo sapiens. Они могли пересекаться, взаимодействовать и даже скрещиваться между собой в течение сотен тысяч лет.
Находки в провинции Хубэй сначала были сильно повреждены, поэтому их неправильно классифицировали. Команда профессора Ни использовала 3D-сканирование и компьютерное моделирование, чтобы восстановить первоначальную форму черепов. После этого стало понятно, что они принадлежат более развитой человеческой группе, чем считалось ранее.
Таким образом, открытие «Юньсянь 2» может стать переломным в изучении эволюции человека. Оно объясняет появление многочисленных находок, которые ранее было трудно отнести к конкретному виду, и позволяет пересмотреть всю схему развития человечества.
