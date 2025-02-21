Найден древнейший унитаз, которым пользовался принц: в чем его особенность

Один из туалетов, найденный в остатках дворца, сбрасывал отходы непосредственно в реку.

Археологи в Корее обнаружили остатки нескольких унитазов со смывом в дворцовом комплексе, которому 1300 лет. Одним из них, вероятно, пользовался наследный принц.

Об этом сообщает Live Science.

Археолог Корейской службы наследия Ким Гьон Йоль, руководивший раскопками, утверждает, что эти унитазы со смывом являются первыми такими приспособлениями.

Правда, они не работали так, как современные смывные туалеты: вероятно, нужен был слуга, чтобы наливать воду, выносившую отходы через дренаж, который опорожнялся в конце.

Один из туалетов, найденный в остатках дворца, напрямую сбрасывал отходы в реку.

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По словам корейского археолога, этот унитаз, очевидно, имеет иерархическое значение, и, возможно, им пользовался наследный принц и ближайшие к нему придворные дамы.

Дворец Дунгун (с корейской — "наследный принц") был построен в 674 году нашей эры. В это время на территории Корейского полуострова существовало королевство Силла, которое контролировало его большую часть.

Англичане, которым иногда приписывают изобретение первых современных унитазов со смывом, разработали их гораздо позже. Сэр Джон Харрингтон изобрел устройство в 1596 году для королевы Елизаветы I, которое смывало отходы в выгребные ямы.

Напомним, ранее египетские археологи объявили о сенсационном открытии – в районе горы Фивы, недалеко от Луксора, обнаружена гробница фараона Тутмоса II. Это первое королевское захоронение, найденное со времен открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году.

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