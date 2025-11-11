Найдена 416-летняя виноградная лоза — самая старая в мире (фото)

Реклама

Глубоко в горах восточного Тибета, в селе Зуоба, растет старинная виноградная лоза, выдержавшая четыре столетия ветров и морозов.

Растение официально занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая дикая виноградная лоза, которой уже 416 лет.

Лоза составляет около восьми метров высотой, ее охват приземной части составляет 209 сантиметров, а диаметр ствола – 67 сантиметров.

Впервые она была обнаружена во время третьего обследования древних и выдающихся деревьев в городе Чанду. Позже ученые из Научно-исследовательской лаборатории древесины Юго-Западного лесотехнического университета Китая подтвердили возраст с помощью кольцевого анализа и физических измерений.

Самая старая виноградная лоза / © Guinness World Records

Для сравнения, самой старой когда-либо зафиксированной лозой является Старая лоза в Мариборе, Словения, возраст которой на момент исследования в 1972 году составлял от 350 до 400 лет (более точный возраст установить было невозможно, поскольку центральный цоколь был гнилым).

По словам доктора Ван Хайбо, заместителя директора Института плодовых деревьев Китайской академии сельскохозяйственных наук, находка дикой виноградной лозы старше четырех веков на высоте 2400 метров является свидетельством терпения природы и жизненной устойчивости. Это больше, чем мировой рекорд – живой архив самого времени.

Самая старая виноградная лоза / © Guinness World Records

Большинство культурных виноградных лоз редко живут дольше 50 лет, а пережившие столетия являются исключительными. Однако в округе Зоганг 64 старинные лозы, которым более ста лет, процветают и сегодня.

Ученые говорят, что кольца виноградной лозы не только фиксируют время, но и отслеживают пульс климата – холод и тепло, сухость и влажность. Каждая линия – это шепот меняющегося дыхания плато. И, возможно, где-то за этими покрытыми туманом долинами еще более старые лозы до сих пор спят в земле, тихо ожидая, когда их найдут.

