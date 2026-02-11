Найдена самая длинная дикая змея в мире — фото

Реклама

В Индонезии зафиксировали самую длинную дикую змею в мире.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Гигантская самка сетчатого питона, найденная на острове Сулавеси в Индонезии, официально вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная дикая змея, которую когда-либо измеряли. Ее длина составляет 7,22 метра – от головы до кончика хвоста.

Рекорд был подтвержден 18 января в 2026 году. Питон был обнаружен в конце 2025 года в регионе Марос и получил имя Ибу Барон, что переводится как «Баронесса».

По оценкам экспертов, реальная длина змеи может быть еще больше. При наркозе тело питона полностью расслабляется, и его длина может увеличиваться не менее чем на 10%. В таком случае она могла бы приближаться к 7,9 метрам. Однако из-за рисков для животного такие измерения не проводились.

Самая длинная дикая змея в мире / © Guinness World Records

Чтобы представить масштаб рекордсменки, исследователи приводят сравнение: если бы питона положили поперек футбольных ворот стандарта FIFA, он почти полностью перекрыл бы их ширину. Или же его длина равна примерно шести с половиной тележкам для покупок, поставленным в ряд.

Как обнаружили рекордную змею

Оценку питона проводили гид по дикой природе и спасатель змей Диаз Нуграха и исследователь-естествоиспытатель Совет Френтиу. Узнав об существовании гигантской змеи, они организовали экспедицию на Сулавесе, чтобы лично задокументировать находку.

По словам Френтиу, сила питона шокирует не меньше его размеров.

«Каждая мышечная спираль этой змеи – источник силы. Больше всего поражает ее способность расширяться во время глотания добычи, размером даже с корову — трудно представить», — рассказал исследователь.

Самая длинная дикая змея в мире / © Guinness World Records

Питона также взвесили - он весил 96,5 кг. Это примерно соответствует весу взрослой гигантской панды. По словам экспертов, если бы змея недавно поела, ее масса могла бы превысить 100 кг.

Сейчас Ибу Барон находится на попечении местного природоохранника Буди Пурванто, создавшего на Сулавесе своеобразное убежище для спасенных змей.

Конфликт между людьми и гигантскими питонами

В регионе уже давно существует напряженный конфликт между людьми и большими змеями. Питоны представляют реальную угрозу для скота, домашних животных и даже людей, особенно детей. За последние годы в Индонезии зафиксированы случаи гибели людей и большого количества домашних животных из-за приступов питона.

Несмотря на то, что питоны не ядовиты, они остаются смертельно опасными благодаря своей физической силе — змеи способны обвивать жертву и сжимать ее до удушения.

Самая длинная дикая змея в мире / © Guinness World Records

Спасатель дикой природы Нуграха объясняет, что конфликт усугубляется из-за деятельности человека.

«Количество гигантских змей растет, поскольку их природные среды сокращаются, а доступность добычи уменьшается. Это заставляет питона чаще контактировать с людьми», – отмечает он.

Дополнительной угрозой виду является незаконная торговля экзотическими животными.

Самые длинные и тяжелые змеи в мире

Сетчатые питоны считаются самыми длинными змеями в мире: в среднем они достигают 3–6 метров, хотя иногда встречаются особи длиной более 6 метров. Самыми большими обычно являются самки.

В то же время, по массе их превосходит зеленая анаконда, проживающая в Южной и Центральной Америке. Средняя длина самок анаконды составляет 3-5 метров, а вес - 30-70 кг. Однако особенно крупные особи могут весить до 300 кг, поэтому Книга рекордов Гиннеса признает анаконду самым тяжелым видом змей.

