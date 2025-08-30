Найденное существо похоже на "инопланетянина"

Рыба / © скриншот с видео

В глубинах океана найдена рыба-бочонок, которая напоминает инопланетянина: прозрачная голова и глаза-перископы позволяют ей видеть добычу в темноте и защищают от медуз.

Об этом сообщает MBARI

В глубоководных регионах мирового океана, на глубине от 600 до 800 метров, обитает одна из самых необычных и загадочных рыб — Macropinna microstoma, более известная как рыба-бочок. Впервые ее научно описали еще в 1939 году, но даже сегодня она остается объектом удивления для биологов и дайверов из-за своей уникальной анатомии и поведенческих особенностей.

Наиболее впечатляющей чертой этой рыбы является ее прозрачная голова, заполненная жидкостью, через которую отчетливо видны большие трубчатые глаза. Эти глаза направлены вверх и напоминают перископ, позволяя животному наблюдать за водой сверху, где скрывается его потенциальная добыча, в темных глубинах, куда солнечный свет почти не проникает.

Такое строение головы служит своеобразным защитным щитом и одновременно инструментом наблюдения за окружающей средой, что делает рыбу похожей на существо с другой планеты.

Рыба-бочонок обычно ведет пассивный образ жизни, долго оставаясь неподвижной в воде. Она полагается на свое чрезвычайно чувствительное зрение, чтобы обнаруживать мелких существ, которые проплывают мимо нее, в частности медуз, крошечных ракообразных и других миниатюрных морских животных.

Зеленые пигменты, содержащиеся в глазах рыбы, помогают блокировать даже слабый солнечный свет, который попадает в глубокие слои, благодаря чему рыба лучше видит биолюминесцентное свечение своей добычи. Кроме того, прозрачная голова служит защитой от жалящих клеток щупалец медуз, которыми она питается, позволяя безопасно подходить к опасной добыче.

Внешне рыба-бочонок напоминает миниатюрную подводную лодку с инопланетными чертами: два сияющих зеленых глаза выглядывают из прозрачной «кабины», придавая ей фантастический вид.

Однако из-за хрупкости ее головы и чувствительности к изменению давления, редко удается увидеть рыбу живой на поверхности, поскольку во время подъема на корабль ее голова может повреждаться.

Только в 2009 году исследователи из Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) зафиксировали живой экземпляр. Это наблюдение опровергло давнее предположение, что рыба всегда смотрит вверх.

Оказалось, что трубчатые глаза Macropinna microstoma могут поворачиваться вперед, позволяя рыбе следить за пищей, которая находится прямо перед ней. Такое же поведение зафиксировали и с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов у побережья Центральной Калифорнии.

Рыбы-бочкоглазые не единственный пример прозрачных животных в природе. В морях также встречаются стеклянные кальмары, почти полностью прозрачные, которые используют свою прозрачность для маскировки от хищников и добычи.

Даже на суше, в тропических лесах Центральной и Южной Америки, некоторые виды стеклянных лягушек имеют полупрозрачные брюшки. Это позволяет видеть их внутренние органы, но одновременно служит и эффективным камуфляжем, помогая оставаться незаметными среди зеленой листвы и избегать хищников.

Все эти удивительные адаптации демонстрируют невероятную изобретательность природы. Прозрачные части тела, трубчатые глаза и способность отслеживать добычу в темноте — все это свидетельствует о том, что жизнь способна выживать даже в самых экстремальных условиях, приспосабливаясь к глубинам океана и другим неприветливым средам.

Рыба-бочонок остается одним из самых захватывающих примеров того, насколько разнообразной и непредсказуемой может быть природа, напоминая нам о том, что в глубинах морей еще немало тайн, которые ждут открытия.

