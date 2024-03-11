Найдено старейшее послание в бутылке, которому 132 года – фото

Его нашли во время прогулки по австралийским песчаным дюнам.

Самое старое в мире послание в бутылке было найдено супругами спустя почти 132 года после того, как его выбросили в море.

Об этом пишет Daily Star.

Жительница Перта Тоня Иллман наткнулась на бутылку во время прогулки по песчаным дюнам на отдаленном пляже в Западной Австралии, а ее муж Ким сказал, что "понятия не имеет", что это за бумага внутри.

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"Тоня увидела много мусора на земле и решила помочь убрать его", — рассказал Иллман. Он добавил, что она нашла бутылку и подумала, что она будет хорошим дополнением к ее книжной полке.

Супруги забрали бутылку домой и высушили записку в духовке, и вскоре обнаружили, что письмо датировано 12 июня 1886 года и было выброшено с немецкого корабля "Паула" в рамках эксперимента Немецкой морской обсерватории по изучению океана и морских путей сообщения.

"Тоня попыталась развязать веревку вокруг бумаги, но она была достаточно хрупкой, поэтому мы забрали ее домой и положили в духовку на пять минут, чтобы высушить влагу", — сказал он BBC. "Потом мы развернули ее и увидели печатный текст. На тот момент мы не могли разглядеть чернила, написанные рукой, но увидели напечатанное сообщение, в котором читателя просили связаться с немецким консульством, если он найдет записку".

Там была такая жена с masage from past v láhvi, ale rok earlier, в 1886



Семья от Perth, Australia, за последними сообщениями в лавке на пляже — он был запущен в океан 132 лет назад, специалисты попали.

В будущем лагере, который Тония Ильман был запрещен в… pic.twitter.com/2FPARpjxaj — Kirill Dorokhov (@zutraeumen) August 22, 2023

Эксперты подтвердили подлинность интересной находки после того, как пара отнесла ее к специалистам Музея Западной Австралии.

Доктор Росс Андерсон, помощник куратора отдела морской археологии, сказал после консультаций с коллегами из Германии и Нидерландов, что находка является подлинной.

"Невероятно, но во время архивных поисков в Германии был найден оригинальный метеорологический журнал "Паулы", и в нем была запись за 12 июня 1886 года, сделанная капитаном, о том, что бутылка была выброшена за борт", — сказал он. — Дата и координаты точно совпадают с указанными на бутылке".

Доктор Андерсон добавил, что почерк в журнале и в послании в бутылке тоже совпадают. В своем отчете он написал, что бутылка была выброшена в юго-восточной части Индийского океана, когда судно следовало из Кардиффа в Индонезию и, вероятно, в течение 12 месяцев ее прибило к австралийскому побережью, где она была похоронена под песком.

В отчете сделан вывод: "Узкое семимиллиметровое отверстие бутылки и толстое стекло помогли буферизировать и сохранить бумагу от полного воздействия стихии, обеспечив защитную микросреду, благоприятную для длительного хранения бумаги".

Мировой рекорд Гиннеса для самого старого послания в бутылке раньше составлял 108 лет — с момента отправки до момента находки.

Напомним, роскошная гробница раскрыла ужасающие ритуалы древней культуры. В древней гробнице археологи обнаружили кости, принадлежавшие не менее тридцати людям.

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