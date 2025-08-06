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- Курьезы
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Найди всех пятерых: новая головоломка с котами и собаками покоряет Сеть
В Сети набирает популярность новая визуальная загадка: среди толпы пушистых котов прячутся пятеро собак. Видят не все — проверьте себя за 20 секунд!
Kitty Bingo к 8 августа — Международному дню кошек — создали визуальную головоломку, которая стремительно набирает популярность в Сети. Среди красочной толпы пушистых котят спрятались пять собак. Задача пользователей — найти всех пятерых как можно быстрее.
Об этом сообщило издание Mirror.
Авторы вызова уверяют: если вы способны увидеть всех собачек за 20 секунд, у вас идеальное зрение 20/20 и отличное внимание к деталям. Но предупреждают — это не так просто, как кажется.
И хотя, на первый взгляд, это может показаться детским развлечением, ученые убеждены: подобные задачи тренируют концентрацию и активизируют работу центральной нервной системы.
Решение
Если же найти всех собак не удалось, вот решение:
К слову, ранее в Сети распространялась головоломка, где надо было найти скрытое лицо на фото. Лишь 10% людей могли справиться с этой задачей.