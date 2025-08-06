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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
308
Время на прочтение
1 мин

Найди всех пятерых: новая головоломка с котами и собаками покоряет Сеть

В Сети набирает популярность новая визуальная загадка: среди толпы пушистых котов прячутся пятеро собак. Видят не все — проверьте себя за 20 секунд!

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Головоломка

Головоломка / © Associated Press

Kitty Bingo к 8 августа — Международному дню кошек — создали визуальную головоломку, которая стремительно набирает популярность в Сети. Среди красочной толпы пушистых котят спрятались пять собак. Задача пользователей — найти всех пятерых как можно быстрее.

Об этом сообщило издание Mirror.

Авторы вызова уверяют: если вы способны увидеть всех собачек за 20 секунд, у вас идеальное зрение 20/20 и отличное внимание к деталям. Но предупреждают — это не так просто, как кажется.

Головоломка. Фото: Kitty Bingo

Головоломка. Фото: Kitty Bingo

И хотя, на первый взгляд, это может показаться детским развлечением, ученые убеждены: подобные задачи тренируют концентрацию и активизируют работу центральной нервной системы.

Решение

Если же найти всех собак не удалось, вот решение:

Решение головоломки. Фото: Kitty Bingo

Решение головоломки. Фото: Kitty Bingo

К слову, ранее в Сети распространялась головоломка, где надо было найти скрытое лицо на фото. Лишь 10% людей могли справиться с этой задачей.

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