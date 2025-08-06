Найди всех пятерых: новая головоломка с котами и собаками покоряет Сеть

Головоломка / © Associated Press

Реклама

Kitty Bingo к 8 августа — Международному дню кошек — создали визуальную головоломку, которая стремительно набирает популярность в Сети. Среди красочной толпы пушистых котят спрятались пять собак. Задача пользователей — найти всех пятерых как можно быстрее.

Об этом сообщило издание Mirror.

Авторы вызова уверяют: если вы способны увидеть всех собачек за 20 секунд, у вас идеальное зрение 20/20 и отличное внимание к деталям. Но предупреждают — это не так просто, как кажется.

Реклама

Головоломка. Фото: Kitty Bingo

И хотя, на первый взгляд, это может показаться детским развлечением, ученые убеждены: подобные задачи тренируют концентрацию и активизируют работу центральной нервной системы.

Решение

Если же найти всех собак не удалось, вот решение:

Решение головоломки. Фото: Kitty Bingo

К слову, ранее в Сети распространялась головоломка, где надо было найти скрытое лицо на фото. Лишь 10% людей могли справиться с этой задачей.