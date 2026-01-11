Найдите две "99" среди "66" за 7 секунд — вирусная головоломка на внимательность (фото)

Попытайтесь пройти этот популярный тест / © www.freepik.com/free-photo

В этой новой головоломке нужно отыскать две скрытые цифры 99 в море шестерок менее чем за 7 секунд.

Подобные задачки сегодня бьют рекорды популярности в соцсетях. Люди соперничают на скорость, пытаясь отточить свои навыки наблюдательности. Если вы обожаете такие развлечения — поиск лишнего элемента или разгадывание оптических иллюзий — этот квест именно для вас!

Время пошло: у вас всего 10 секунд!

Сосредоточьтесь и внимательно просканируйте ряды чисел.

Проверьте свое зрение и скорость реакции — тест

А пока ищете, дадим вам несколько советов для победы:

двигайтесь рядами чисел взглядом слева направо, как при чтении;

ищите отличия в форме: цифры очень похожи, поэтому обращайте внимание на изгибы;

проверяйте края: не игнорируйте углы и границы групп чисел.

Ну что, удалось заметить? Готовы проверить ответ? Нам интересно узнать ваш результат!

Почему такие головоломки стали вирусными

Вы могли заметить, что Сеть буквально «помешана» на таких играх. Это прекрасный способ развлечься и потренировать мозг одновременно. Поиск скрытых объектов или отличий дарит быстрый выброс дофамина, особенно когда вы делитесь результатами с друзьями.

Кроме азарта, регулярное решение таких задач улучшает концентрацию и внимание к деталям. Это настоящая зарядка для ума!

Где же прятались «99»? (ответ)

Поздравляем всех, кто справился за 7 секунд — вы настоящий мастер визуального анализа! Если на этот раз найти цифры не удалось — не огорчайтесь.

Ниже мы добавляем изображение-разгадку, где четко обозначены места, где скрывались две «99».

Проверьте свое зрение и скорость реакции

Напомним, подобные головоломки отлично развивают внимательность и способность замечать детали. Так что не пренебрегайте такими упражнениями для мозга.