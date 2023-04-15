Найдите кота-хамелеона на фото за 10 секунд: тест на внимательность

Тест на внимательность – найди кота стал мегапопулярным в сети, попробуй разгадать

Пользователи Интернета любят необычное и котиков, конечно. А когда необычное сочетающееся с котиками оно становится мегапопулярным, как на этой фотографии.

Фотографию в сети разместил посетитель Reddit под ником jmankruse, кота, которую нужно найти в дровах зовут Ллойд.

Автор фотографии предлагает всем желающим найти его кота среди нарубленных дров за 10 секунд.

Пользователи по всему миру наперебой соперничают друг с другом в попытках найти кота, благодаря чему фотография, размещенная на фотохостинге Imgur, набрала сотни тысяч просмотров.

Итак, где на этой фотографии находится кот, у вас есть 10 секунд.

Тест: найдите кота

Если не нашли, ответ вот где кот

Тест: найди кота

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