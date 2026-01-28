ТСН в социальных сетях

Курьезы
97
1 мин

Найдите мороженое среди пончиков за 10 секунд: новый вирусный тест на внимательность

В соцсетях набирает популярность новый визуальный тест. Попытайтесь найти рожок с мороженым среди пончиков всего за 10 секунд.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Визуальный челлендж / © Unsplash

Готовы испытать свою наблюдательность? В соцсетях набирает популярность новый визуальный челлендж — пользователям предлагают найти рожок с мороженым, спрятанный среди десятков пончиков. Для выполнения задания дается всего 10 секунд.

Подобные головоломки стремительно распространяются по Сети и привлекают миллионы людей в разных странах. Они не только развлекают, но и помогают тренировать концентрацию, внимательность и быстроту реакции.

Условия задачи просты. Внимательно рассмотрите изображение и попробуйте заметить единственный рожок с мороженым среди одинаковых пончиков за ограниченное время.

Тест на внимательность

Тест на внимательность

Чтобы повысить шансы на успех, эксперты советуют:

  • просматривать картинку системно — слева направо и сверху вниз;

  • обращать внимание на отличия в цвете и форме;

  • не игнорировать края изображения.

Если вам удалось найти скрытый объект менее чем за 10 секунд, поздравляем! У вас отличная наблюдательность. Если же нет, то не огорчайтесь: такие задачи нуждаются в практике.

Тест на внимательность — ответ

Тест на внимательность — ответ

Популярность визуальных тестов объясняется их простотой и эффективностью: они позволяют быстро перезагрузить мозг, улучшить внимательность и одновременно весело провести время. Поэтому пользователи часто делятся подобными вызовами с друзьями, устраивая неформальные соревнования.

Готовы проверить себя и в других наших задачах? Вперед!

97
