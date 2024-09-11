Найдите не похожего на других волка за пять секунд: быстрый тест на внимательность

Тест на внимательность и сосредоточенность - нужно найти не такое изображение волка

Предлагаем пройти экспресс тест на внимательность и сосредоточенность. Подобные тесты, как свидетельствуют исследования, стимулируют части мозга, отвечающие за концентрацию внимания и память.

Регулярное прохождение таких тестов улучшает психическое здоровье, концентрацию и внимание как у молодых, так и у пожилых людей.

Экспресс-тест: найди не такого хищника

На картинке 55 изображений волка, из них одно изображение существенно отличается от других. Нужно за 5 секунд отыскать чужака в этой стае

Тест на внимательность

Поздравляем тех, кто справился за отведенное время с этой задачей. Тем, кто не правился вовремя, не стоит беспокоиться, нужно как можно чаще выполнять эти задачи, чтобы улучшить свои визуальные навыки.

Подсказка, какой волк не такой, на рисунке.

Тест на внимательность: решение

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