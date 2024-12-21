Найдите отличия между рождественскими тортиками за одну минуту

Рождественская головоломка: нужно найти отличия между тортиками

Головоломки из серии «найди отличия» являются отличными упражнениями, которые нужно ежедневно выполнять для улучшения гибкости ума и тренировки общей функции мозга. Практикуя подобные упражнения, можно развить когнитивные способности, улучшить концентрацию внимания и память.

Только самые внимательные смогут найти три отличия между тортиками за одну минуту.

Найди три отличия

Если не хватило, времени снова внимательно посмотрит на тортики и увидите разницу. Если получилось самостоятельно найти отличия, подсказка на рисунке.

Найти 3 отличия: решение

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