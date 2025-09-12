Найдите цифру 6 среди восьмерок: проверка внимательности за 5 секунд

Лупа / © pixabay.com

Реклама

Головоломки помогают развивать концентрацию и замечать мелкие детали. Сначала задача может показаться сложной, но с каждой новой попыткой результат обычно улучшается.

Об этом сообщило издание jagranjosh.

Тест

В этой загадке нужно найти одну цифру 6 среди большого количества 8. Задача усложняется тем, что «шестерка» искусно маскируется среди похожих элементов.

Реклама

Как пройти тест быстрее: двигайтесь по столбцам и строкам, не перескакивая, следите за верхними и нижними «хвостиками» цифр и формой замкнутых петель. На выполнение — всего 5 секунд, поэтому не отвлекайтесь.

Тест

Напомним, лишь единицы справятся с этой головоломкой за 15 секунд. Хотя, кажется, что найти решение просто, если знать правильный подход, каждый находит свою уникальную стратегию.