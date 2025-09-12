- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Найдите цифру 6 среди восьмерок: проверка внимательности за 5 секунд
Справитесь с вызовом за 5 секунд? Попробуйте найти цифру 6 среди множества 8 и проверьте свою внимательность.
Головоломки помогают развивать концентрацию и замечать мелкие детали. Сначала задача может показаться сложной, но с каждой новой попыткой результат обычно улучшается.
Об этом сообщило издание jagranjosh.
В этой загадке нужно найти одну цифру 6 среди большого количества 8. Задача усложняется тем, что «шестерка» искусно маскируется среди похожих элементов.
Как пройти тест быстрее: двигайтесь по столбцам и строкам, не перескакивая, следите за верхними и нижними «хвостиками» цифр и формой замкнутых петель. На выполнение — всего 5 секунд, поэтому не отвлекайтесь.
Напомним, лишь единицы справятся с этой головоломкой за 15 секунд. Хотя, кажется, что найти решение просто, если знать правильный подход, каждый находит свою уникальную стратегию.