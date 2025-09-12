ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Найдите цифру 6 среди восьмерок: проверка внимательности за 5 секунд

Справитесь с вызовом за 5 секунд? Попробуйте найти цифру 6 среди множества 8 и проверьте свою внимательность.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Лупа

Лупа / © pixabay.com

Головоломки помогают развивать концентрацию и замечать мелкие детали. Сначала задача может показаться сложной, но с каждой новой попыткой результат обычно улучшается.

Об этом сообщило издание jagranjosh.

Тест

Тест

В этой загадке нужно найти одну цифру 6 среди большого количества 8. Задача усложняется тем, что «шестерка» искусно маскируется среди похожих элементов.

Как пройти тест быстрее: двигайтесь по столбцам и строкам, не перескакивая, следите за верхними и нижними «хвостиками» цифр и формой замкнутых петель. На выполнение — всего 5 секунд, поэтому не отвлекайтесь.

Тест

Тест

Напомним, лишь единицы справятся с этой головоломкой за 15 секунд. Хотя, кажется, что найти решение просто, если знать правильный подход, каждый находит свою уникальную стратегию.

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie