Назначение заклепок на джинсах: зачем они там на самом деле

Джинсы — самая популярная одежда в мире. Их носят все — от рабочих до голливудских звезд. Но мало кто задумывался, для чего у карманов есть маленькие металлические кружочки.

Об этом пишет Mirror.

На одном из форумов Reddit пользователь спросил, зачем джинсам нужны «металлические пуговицы» у карманов. Пост вызвал волну обсуждений и оказалось, что большинство людей никогда не знали ответа.

Комментаторы объяснили: эти элементы не декоративны. Это заклепки, укрепляющие ткань в местах наибольшей нагрузки.

История заклепок ведет начало в XIX веке, когда джинсы были рабочими штанами для шахтеров и строителей. Рабочие жаловались, что карманы быстро рвутся, когда они носят у них тяжелые инструменты.

Портной Джейкоб Дэвис предложил решение — укрепить углы карманов металлическими заклепками, которые использовались в седельных изделиях. Идея понравилась предпринимателю Ливай Штраусу, и именно так родилась легендарная марка Levi’s.

Заклепки сделали джинсы чрезвычайно крепкими, а со временем модным атрибутом. Даже когда джинсы закончили быть рабочей одеждой, производители сохранили эту деталь как часть фирменного стиля.

Сегодня она выполняет скорее эстетическую функцию, однако для многих профессиональных рабочих остается важной с практической стороны — предотвращает разрыв карманов.

То, что начиналось как техническое решение, стало символом американской культуры и моды. Заклепки — это не просто часть дизайна, а деталь, которая помогла сделать джинсы бессмертными.

