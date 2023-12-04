Назвали Мохито: золотистый ретривер родила уникального щенка с зеленой шерстью (фото)

Женщина была озадачена, когда ее собака родила особого щенка.

Об этом пишет Mirror.

Джоанна Джастис из Вермельскирхена, северная Германия, испытала шок всей своей жизни, когда ее золотистый ретривер Мелоди родила девять щенков, в частности одного из шерстью зеленого оттенка. Владелица собаки решила назвать уникальное животное Мохито – в честь знаменитого коктейля зеленого цвета.

Она сказала: "Сначала я очень волновалась, когда он родился. Но мы рады, что все девять щенков здоровы".

Золотистый ретривер с зеленой шерстью / Фото: CEN

Считается, что это редкое заболевание возникает, когда щенки светлой окраски вступают в контакт с биливердином – зеленым пигментом, содержащимся в желчи – тем же пигментом, который мы получаем, когда синяки становятся зелеными.

Желчь окрасила шерсть Мохито в утробе Мелоди. Пигмент наиболее заметен у пород светлых расцветок, таких как лабрадоры, он безвреден и проходит через несколько недель. Не существует известных рисков для здоровья, связанных с пигментом, и зеленый оттенок со временем исчезает с ростом щенка. Мохито счастлив и здоров, несмотря на свой необычный цвет.

Напомним, рыбу "без мышц" и с мягким телом назвали самой уродливой в мире. Ее можно найти в самых глубоких уголках моря.

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