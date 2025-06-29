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Назван напиток, который помогает бороться с раком и старением
Ежедневное употребление имбиря улучшает самочувствие и защищает организм от опасных заболеваний.
Имбирь может стать важной частью здорового питания, в частности, в профилактике рака. Это подтвердили ученые из Великобритании, проведшие исследования на группе добровольцев.
Об этом пишет Storinka.
Ежедневное употребление 2 г экстракта имбиря в течение нескольких недель продемонстрировало значительное снижение риска развития рака кишечника.
Ключевым компонентом, ответственным за этот эффект, является гингерол — активное вещество в корне имбиря. Она обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, борется со «стрессом» клеток, что вызывает преждевременное старение, и поддерживает нормальную регенерацию тканей.
Эксперты отмечают, что имбирь также полезен сердечно-сосудистой системе, поскольку содержит салицилаты — природные вещества, похожие по действию на аспирин. Они помогают разжижать кровь и поддерживают здоровье сосудов.
Еще один полезный эффект — защита полости рта от бактерий, что особенно актуально для профилактики стоматологических проблем. Имбирный чай с добавлением зеленого чая имеет двойную силу антиоксидантов.
Впрочем, врачи предостерегают: чрезмерное употребление имбиря может повлечь за собой побочные эффекты — изжогу или диарею. Рекомендуемая доза — не более 4 г в сутки для взрослых.
Напомним, в Великобритании был разработан инновационный тест, который может радикально изменить подход к сохранению беременности. Его уже используют в клинической практике, и он позволяет выявить женщин, у которых повышен риск выкидыша даже до зачатия.
Это достижение стало возможным благодаря исследователям Университета Уорвика и Университетских больниц Ковентри и Ворикширского национального фонда здравоохранения. Они сосредоточили внимание не на эмбрионе, как это делалось раньше, а на состоянии слизистой матки. Именно ее аномалии могут стать «тихой» причиной ранней потери беременности.