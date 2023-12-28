Назван самый дорогой адвент-календарь в мире: какие в нем подарки (фото)

В нем есть подарки таких брендов как Ferrari, Cartier и Chanel.
Адвент-календарь, сделанный по заказу для очень богатой швейцарской семьи, получил титул самого дорогого в мире.
Об этом пишет Billions Luxury Portal.
Рождественский подарок стоимостью 10,3 миллиона долларов посвящен теме путешествий.
Он объединяет индивидуальные подарки для каждого члена семьи с общими планами путешествий на следующий год, которые содержат поездки в Париж, Дубай, Нью-Йорк, Диснейленд и другие места.
Его выполнила по заказу британская дизайнер Дебби Вингхэм. При создании календаря художница решила разместить в каждом окне уникальные безделушки, выполненные в виде отдельных произведений искусства, за которыми было нарисовано место назначения.
Среди предметов календаря – сумка Paris Chanel, украшенная бриллиантами, золотая арабская лампа с бриллиантами и изумрудами, а также произведение искусства Milan-Ferrari, символизирующее Ferrari 488 Pista.
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Сам календарь из черного дерева, на создание которого ушел почти год, оценивается в более чем 250 000 долларов.
Напомним, стоимость шафрана установила новый рекорд. Стало известно, сколько сейчас стоит килограмм.
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