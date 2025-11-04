ТСН в социальных сетях

Назван самый красивый пешеходный маршрут в мире: где он расположен

Ликийская тропа в Турции признана самым красивым маршрутом мира.

Туризм

Туризм / © iStock

Британский журнал Time Out назвал Ликийскую тропу в Турции самым красивым пешеходным маршрутом мира. В рейтинге из десяти самых впечатляющих мировых треков именно эта дорога заняла первую позицию благодаря сочетанию природной красоты, исторических памятников и уникальных пейзажей Средиземноморья.

Об этом пишет издание Hürriyet.

В публикации издания Ликийский маршрут описан как «дорогу, петляющую между античными руинами, бескрайними горными панорамами и бирюзовыми лагунами». Протяженный туристический путь начинается у Анталии и проходит вдоль побережья Средиземного моря, открывая путешественникам соединение древней истории и дикой природы.

Ликийская тропа соединяет древние города региона — Патару, Ксантос, Олимпос, Каякьой, Фаралью и бухту Кабак, предлагая маршруты, сочетающие морские пейзажи, археологические достопримечательности и аутентичные села. Для туристов это не только физическое путешествие, но и путь через тысячелетие истории древней Ликии.

Эксперты Time Out отмечают, что лучший период для прохождения маршрута — осень, с сентября по ноябрь. В настоящее время погодные условия наиболее благоприятны: жара уже спадает, а природа сохраняет яркие краски средиземноморских пейзажей. Кроме того, именно осенние путешествия способствуют развитию устойчивого туризма в регионе, позволяющему разгрузить пляжный сезон и привлекать гостей в течение всего года.

Как сообщается, международное признание не только подтверждает уникальность Ликийской тропы, но и усиливает интерес к культурному и природному наследию Анталии и южному побережью Турции. Туристические операторы ожидают, что благодаря рейтингу Time Out поток путешественников в регион вырастет, а сама Ликийская тропа окончательно закрепится среди самых популярных пешеходных направлений планеты.

Напомним, ранее мы писали о Украине дендропарки привлекают украинцев и туристов круглый год, и рассказывали которые нужно посетить осенью.

