Названа дата Судного дня: когда ожидать конца света

Названа дата Судного дня / © Pixabay

В христианском сообществе появился новый всплеск обсуждений о возможном приближении конца света и называют точную дату Судного дня.

Об этом пишет издание Daily Mail

Социальные сети и авторитетные пасторы и раввины начали активно распространять информацию о событии, известном как «Rapture» или Восхищение — момент, когда верующие христиане внезапно исчезнут с Земли, а остальные люди останутся на земле, чтобы пережить период великих страданий, известный как Великие Страдания (Tribulation).

Некоторые проповедники утверждают, что Восхождение состоится именно 23 сентября 2025 года, что совпадает с праздником Труб (Rosh Hashanah) в еврейском календаре. В Библии в 1 Фессалоникийцам 4:16 указано, что даже умершие верующие поднимутся из могил и будут взяты на небо Иисусом, однако конкретной даты события там не указано.

Пастор Джошуа Мхлакела из Южной Африки в одном из видео на YouTube, которое набрало почти полмиллиона просмотров, заявил, что Иисус явился ему в божественном видении и сообщил о своем возвращении во время праздника Труб. «Восхищение уже близко, готовы вы или нет. Я видел Иисуса на престоле и слышал его голос очень четко: „Я скоро приду“», — рассказал пастор в интервью для CettwinzTV.

По словам Мхлакели, Иисус вернется 23 и 24 сентября 2025 года, забрав на небо верующими, а остальное человечество останется на земле. За последнюю неделю подобные видео с прогнозами возвращения Иисуса набрали сотни тысяч просмотров на платформах YouTube и TikTok.

Другие известные религиозные деятели также связывают Схват с праздником Труб. В частности, мессианский раввин Джонатан Кан, который сочетает еврейские традиции и веру в Иисуса как Мессию, подтвердил, что 23 сентября может стать днем внезапного исчезновения верующих. В видео от 3 сентября, которое просмотрело более 1,3 миллиона его подписчиков, Кан сказал: «Верю ли я, что могут произойти события вроде Схвата или возвращения Господа, связанные с трубами? Да. Это логично и соответствует пророчествам».

Некоторые христиане уже даже начали продавать свои вещи, готовясь к возможному путешествию на небеса. Однако как верующие, так и скептики предупреждают: привязывать апокалиптические события к конкретной дате рискованно. Библия в Матфея 24:36 четко отмечает: «О дне и времени том никто не знает, ни ангелы на небесах, ни Сын, но только Отец».

Пастор Эндрю Морс из Grace Church в Нью-Джерси подчеркнул Daily Mail, что установление конкретных дат разрушает доверие людей к пророчествам и вредит их вере: «В Библии никогда не сказано: будьте готовы именно к 23 сентября 2025 года, но нам дано много признаков, за которыми можно наблюдать».

Эти знаки включают войны, природные катастрофы и небесные явления, такие как «кровавые месяцы», один из которых наблюдался недавно. В Книге Иоиля 2:31 сказано: «Солнце обратится во тьму, а луна — в кровь, перед великим и страшным днем Господним». Верующие считают, что это небесное явление предшествует великому Божьему суду, известному как День Господень.

Интересно, что 23 сентября уже ранее связывали с пророчествами о конце света. В 2017 году некоторые апокалиптические теоретики утверждали, что планета Нибиру разрушит Землю в огненном столкновении именно в этот день.

Несмотря на различные прогнозы, большинство богословов призывают воспринимать эти события осторожно и не привязывать к конкретным датам. Однако видео и записи пасторов, которые обсуждают Восхождение и второе пришествие Иисуса, продолжают активно распространяться среди христианских сообществ по всему миру.

Событие, которое некоторые называют спасением верующих от страданий, остается одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, и даже те, кто скептически относится к точным датам, признают, что признаки конца дней становятся все более заметными: от природных катаклизмов до глобальной политической нестабильности.

23 сентября 2025 года может стать новым рубежом в религиозных дискуссиях и обсуждениях апокалипсиса, независимо от того, оправдаются ли прогнозы пасторов и религиозных деятелей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые-ядерщики перевели так называемые Часы Судного дня до отметки 89 секунд до полуночи или вероятного апокалипсиса. Специалисты говорят — это уже повод бить тревогу, потому что в предыдущие два года показатель был на уровне 90 секунд и держался без изменений.