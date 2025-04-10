Названа новая рекордсменка с самым большим ртом в мире — фото, подробности

Реклама

Книга рекордов Гиннеса объявила имя новой обладательницы титула женщины с самым большим ртом на планете.

Как говорится на сайте GWR, ею стала американка Мари Перл Зеллмер Робинсон.

Еще с детства Мари знала, что у нее большой зев. Когда она открывала челюсти, между верхним и нижним рядами зубов всегда оставался значительный промежуток, обнажавший язык. Будучи одной из семи детей, она помнит, как резвилась со своими братьями и сестрами, засовывая апельсины и даже лампочки в рот и вынимая их оттуда для их развлечения.

Реклама

«Я всегда знала, что у меня большой рот», — сказала она в интервью газете Ketchikan Daily News. «Я много говорю, и, пожалуй, у меня действительно физически большой рот, но мы никогда ничего с этим не делали. Мы всегда шутили, что я могу вместить во рту два, знаете, три с половиной кубика дженги, как в детстве».

Мари Робинсон / © Guinness World Records

Но теперь она наконец-то получила признание за свое фантастическое лицо, после того, как местные стоматологи обследовали ее рот и представили доказательства того, что Мари имеет самый большой разинутый рот (среди женщин).

Мари Робинсон / © Guinness World Records

Новая рекордсменка может открыть рот на 7,59 см, тогда как челюсти предыдущей рекордсменки Саманты Рамсделл (США) были меньше — 6,52 см.

Мари Робинсон / © Guinness World Records

Мари никогда не носила брекеты и не делала никаких стоматологических операций, которые могли бы повлиять на форму ее рта.

«Мне вырвали один зуб, но ничего такого, что повлияло бы на мой прикус каким-либо образом, в любой форме», — говорит она.

Мари Робинсон / © Guinness World Records

И хотя Мари гордится своим рекордом, она не ходит и не показывает его всем подряд.

«Когда я это делаю, это немного пугает людей», — говорит она. «Это жуткая челюсть!».

Но все же она радуется, что теперь может поделиться своим достижением со всеми остальными членами своего сообщества, которые имеют такие рекорды: «Теперь я могу присоединиться к остальным и иметь титул Книги рекордов Гиннеса вместе со многими другими людьми в городе».

Напомним, во Львове зафиксирован рекорд — водитель проехал 1 млн км почти без ремонта автомобиля.