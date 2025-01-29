Названа новая самая дорогая улица планеты: где она расположена и чем славится (фото)

Нью-йоркская Пятая авеню дольше всего удерживала титул "самой дорогой улицы мира", но недавно ее сменила Монтенаполеоне, высококлассная торговая улица в Милане, Италия.

Об этом пишет Oddity Central.

Каждый год американская компания Cushman & Wakefield публикует глобальный индекс, определяющий самые дорогие торговые районы мира по ценам на аренду. Пятая авеню уже много лет заняла первое место среди 138 ведущих торговых центров мира, но в прошлом году ее опередила Монтенаполеоне, самая популярная улица роскошных магазинов в Милане.

Эта короткая улица не только является магнитом для туристов, заинтересованных только в витринном шопинге, но и привлекает самых богатых людей со всего мира, многие из которых тратят по меньшей мере 2 500 евро на одну покупку, что является самым высоким средним чеком в мире.

В последние годы туризм в Милане процветает благодаря нескольким роскошным событиям, таким как две недели моды и Неделя дизайна, а также благодаря щедрым налоговым льготам, привлекающим состоятельных жителей итальянского города. Роскошные бренды последовали этому примеру, жестко конкурируя за лучшие локации для магазинов. И нет лучшего места в Милане, чем улица Монтенаполеоне.

Улица Монтенаполеоне в Милане, Италия / Фото: Getty Images

В то время как арендные ставки на верхней Пятой авеню оставались стабильными за последние несколько лет, на Монтенаполеоне они выросли на 30%, и эксперты ожидают, что они пойдут еще выше. Ожидается, что компании будут платить в среднем 20 000 евро за квадратный метр на Монтенаполеоне по сравнению с 19 537 евро за квадратный метр. Это целое состояние, но такие гиганты, как Fendi, Prada или Versace, похоже, считают, что это достойная инвестиция.

Крупнейшие бренды на Монтенаполеоне зарабатывают от 50 до 100 миллионов евро в год от своих магазинов, что не учитывает маркетинговое влияние на десятки миллионов людей ежегодно.

Улица Монтенаполеоне в Милане, Италия / Фото: Getty Images

Важным преимуществом Виа Монтенаполеона над другими известными торговыми улицами мира является ее относительно небольшой размер. Ее длина составляет менее 400 м, а это значит, что торговые площади здесь очень ограничены, а значит очень дорогие. Постройки на самой дорогой улице мира могут продаваться за миллиарды долларов, и только самые модные бренды могут позволить себе аренду.

Напомним, названа страна с лучшей кухней мира в 2025 году. Украина оказалась на 44-м месте.

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