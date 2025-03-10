Названа самая красивая собака в мире по версии науки – фото

Эксперты выяснили, собака какой породы технически самая красивая из всех, согласно научным данным. Есть такое понятие, как "золотое сечение", которое является определенным математическим идеалом, использующим определенные измерения для определения того, насколько что-то эстетически приятно. К примеру, используя золотое сечение, Аарон Тейлор-Джонсон, звезда "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт и Пол Мескаль были названы самыми красивыми мужчинами. Такое же соотношение использовалось и для пород собак.

В последние годы сотрудники money.co.uk объединили свои усилия, чтобы применить золотое сечение к некоторым популярным породам собак в мире.

В сущности, чем ближе пропорции каждой породы собак к пропорциям золотого сечения, тем более статистически красивой считается порода.

Десятка самых красивых пород в процентном соотношении к золотому сечению, по версии York Press, выглядит так:

10. Вельш корги-пемброк – 83,9%

9. Норфолк-терьер – 84,3%

8. Итальянская борзая – 84,9%

Итальянские борзые / Фото: Getty Images

7. Новошотландский ретривер – 85%

6. Веймаранер – 85,6%

5. Вельш-терьер – 85,9%

4. Родезийский риджбек – 86%

Родезийский риджбек / Фото: Getty Images

3. Бордер-колли – 86,7%

2. Вест-хайленд-уайт-терьер – 87,5%

1. Керн-терьер – 88,7%.

Керн-терьер / Фото: Getty Images

Тем временем, среди наименее красивых пород оказались ши-тцу, бульдог и ротвейлер.

Напомним, как понять, что ваша собака счастлива. Счастье собаки – это не только лакомство и прогулки, но и уважение его потребностей и особенностей.

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