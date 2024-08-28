Названа самая старая в мире бутылка коньяка – фото

Она хранится в нидерландской коллекции.
Бутылку коньяка, принадлежащую коллекционеру из Нидерландов, официально признали самой старой в мире – ей 328 лет.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Коньяк Jules Robin 1696 года хранится в коллекции жителя Неймегена Ларса Янссена.
Ранее считалось, что самой старой бутылкой коньяка является напиток 1762 года с Готье. Одна из трех известных бутылок этого алкогольного напитка была продана на аукционе Sotheby's за 146 000 долларов в 2020 году, что сделало ее самым старым коньяком, проданным на аукционе.
Коньяк – это разновидность бренди, изготовленная путем двойной дистилляции вина из винограда, происходящего из определенных районов Франции.
Напомним, самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-летие. Джон Тиннисвуд родился 26 августа в 1912 году.
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