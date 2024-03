Название села стало самым длинным словом, когда-либо встречавшимся в кроссворде

Название британского села, которое большинство людей с трудом могли бы произнести, является самым длинным словом в кроссворде за всю историю.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Автор кроссвордов Роджер Сквайрс из Великобритании создал новую загадку в июльском выпуске Telford Wrekin News за 1979 год.

Подсказка была такой: "Хихикающий тролль следует за Кленси, Ларри, Билли и Пегги, которые воют, ошибочно беспокоя какое-то место в Уэльсе (58)".

Ответ: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllllantysiliogogogoch. Это название села, расположенного на острове Англси.

Роджер также является рекордсменом по количеству кроссвордов, составленных за всю жизнь. Рекорд неоднократно обновлялся на протяжении всей его карьеры, в последний раз в 2015 году, когда общее количество составляло 77 854.

Он работал профессиональным составителем кроссвордов более 50 лет, его работы появлялись во многих национальных газетах, включая The Daily Telegraph, The Guardian и The Times.

К сожалению, Роджер скончался в июне в 2023-м в возрасте 91 года.

Его рекордная карьера в разгадывании кроссвордов могла бы и не произойти, поскольку однажды он был близок к смерти в Королевском флоте. В марте в 1961 году его самолет упал в Индийский океан и затонул. Аварийный люк кабины заклинило под давлением воды, и он оказался в ловушке внутри.

The Telegraph сообщает, что однажды он сказал: "Вода доходила мне до лица. Я повис руками на перекладине над головой и толкнул дверь. Она поддалась. К тому времени я был на глубине 18 метров и вынырнул, как пробка, покрытая маслом. К счастью, меня ждал вертолет".

Пилот не спасся и трагически погиб.

Во время службы на флоте Роджер полюбил кроссворды. Он решал около 12 головоломок в день, а когда был в море и не имел доступа к газетам, он начинал собирать свои собственные. Впервые он опубликовал головоломку в 1963 году, когда ушел из военно-морского флота.

