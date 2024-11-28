Названо имя нового самого старого мужчины планеты: сколько ему лет, биография и фото

Рекордсмен уже признан самым старым мужчиной в Бразилии и Латинской Америке.

Самым старым мужчиной в мире признан 112-летний бразильец Жоао Мариньо Нето после смерти Джона Тиннисвуда из Великобритании, ушедшего из жизни 25 ноября.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Жоао Маринью Нето было 112 лет 52 дня, как подтвердил LongeviQuest в Апуяресе, штат Сеара, Бразилия, 26 ноября.

Он родился в Марангуапе 5 октября в 1912 году, и ранее был признан самым старым мужчиной в Бразилии и Латинской Америке. Он также последний живой мужчина, который родился в 1912 году.

Жоао родился в семье фермеров и переехал с родителями в сельскую местность Апуяреса. Когда ему исполнилось четыре года, он помогал отцу в поле. Его работа на ферме содержала помощь в уходе за скотом и уборке фруктов с деревьев.

Жоао Маринью Нето / Фото: LongeviQuest

Впоследствии Жоао женился на Жозефе Албано душ Сантуш (1920-1994), и у них родилось четверо детей – Антонио, Жозе, Фатима и Ванда.

Он пошел по стопам своего отца, обрабатывая землю, которую унаследовала его тогдашняя жена в Фазенди Массапе, чтобы выращивать кукурузу и бобы. Он также выращивал крупный рогатый скот, коз, свиней и кур.

Позже у Жоао родилось еще трое детей – Винисиус, Жарбас и Консейсан – с партнершей Антонией Родригес Моура.

У него шестеро живых детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Жоао Маринью Нето / Фото: LongeviQuest

По словам Жоао, секрет его долгой жизни состоит в том, что его окружают хорошие люди и он всегда держит близких рядом.

Жоао Маринью Нето / Фото: LongeviQuest

Рекордсмен также столкнулся с трудностями в своей жизни, пережив несколько сильных засух, поразивших его регион в течение многих лет. Но он упорно работал, чтобы построить финансово стабильную жизнь, накопив много активов, в том числе землю и дома.

Представитель LongeviQuest сказал: "Мы искренне поздравляем его и его семью с этим выдающимся достижением. Мы желаем ему крепкого здоровья и долгих лет счастья. Его история вдохновляет людей во всем мире".

Жоао был самым старым известным мужчиной в Латинской Америке после смерти Хуана Висенте Переса из Венесуэлы, бывшего самого старого живого мужчины. Он скончался в начале этого года в возрасте 114 лет.

Самой старой женщиной и самым старым человеком, живущим сейчас, является Томико Итоока из Японии. Сертификат Книги рекордов Гиннеса ей вручили в возрасте 116 лет 116 дней.

Напомним, самая старая семья в мире всю жизнь ела одно блюдо. Семья Мелисс из Италии, пожалуй, нашла секрет долгой и здоровой жизни.

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