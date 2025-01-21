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Названы цвета года 2025 по выбору Pinterest, которые они (фото)

Названы цвета года 2025 по выбору Pinterest, которые они (фото)

Источник: pinterest.com

Названы трендовые цвета года

Pinterest определил пять ключевых трендов на 2025 год, которые, по их данным, будут доминировать в моде, дизайне и декоре.

Встречайте цвета, которые сделают 2025 год незабываемым

1. Вишнево-красный (Cherry Red)

Насыщенный вишнево-красный цвет станет центральным акцентом в 2025 году. Он придаст яркости как в одежде, так и в интерьерах, становясь той самой "вишенкой на торте".

Источник: pinterest.com / ©
Источник: pinterest.com

2. Желтое масло (Butter Yellow)

Мягкий пастельный желтый оттенок принесет тепло и игривость в любое пространство. Вдохновленный трендами, такими как "Dolled Up" и "Surreal Soirees", этот цвет придаст причудливости и уюта.

Источник: pinterest.com / ©
Источник: pinterest.com

3. Аура индиго (Aura Indigo)

Глубокий оттенок индиго с фиолетовым оттенком черпает вдохновение из трендов "Sea Witchery" и "Aura Beauty". Он идеально подходит для создания образов, вдохновленных космосом и неземного дизайна.

Источник: pinterest.com / ©
Источник: pinterest.com

4. Зелень укропа (Dill Green)

Свежий зеленый оттенок, напоминающий укроп, станет популярен в 2025 году. Он придаст природности и свежести как в гардеробе, так и в интерьере, особенно в кухонных просторах.

Источник: pinterest.com / ©
Источник: pinterest.com

5. Альпийский овес (Alpine Oat)

Это теплый, нейтральный оттенок, символизирующий спокойствие и естественность. Он отлично подходит для создания уютных, органических интерьеров и использования в минималистическом дизайне.

Источник: pinterest.com / ©
Источник: pinterest.com

Pinterest определяет цвет года, опираясь на анализ популярных поисковых запросов и поведения пользователей платформы. Эти цвета отражают текущие культурные и социальные тенденции, позволяющие брендам и креативным профессионалам адаптировать свои продукты и контент в соответствии с предпочтениями аудитории.

Использование этих цветов поможет оставаться в тренде и придаст свежесть вашему стилю и окружению в 2025 году.

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