Названы максимально удобные для квартиры породы: какие коты не линяют

Бороться с шерстью в доме, где живет кот, практически невозможно. Это может быть настоящей проблемой для людей, склонных к аллергии. Впрочем, существуют такие коты, которые не линяют. Читайте о пяти породах в материале ТСН.ua.

Сфинксы

Сфинкс / Фото: Pexels

В группу сфинксов объединены несколько пород. Главная черта, которая является общей для них всех, состоит в отсутствии шерсти. Первыми были канадские сфинксы, еще известные как лунная порода кошек. Вывели ее всего полвека назад, закрепив естественную мутацию.

Из-за отсутствия шерсти эти коты нуждаются в дополнительном уходе. К примеру, они страдают от отсутствия тепла больше, чем другие породы, а еще очень любят физический контакт с людьми. Сфинксы игривые и ласковые, дружелюбные и добрые, несмотря на довольно часто серьезную внешность.

Рексы

Девон-рекс / Фото: pixabay.com

Небольшая группа не линяющих кошек. В нее входит несколько пород (девон-рекс, корниш-рекс и т.п.). Главная их особенность состоит в том, что шерстяной покров не имеет остевых волос (самые грубые и длинные волосы в шерсти млекопитающих). У рексов есть только коротенький подшерсток, который еще и завивается в милые кудри. Этот подшерсток очень редко осыпается.

Рексы отличаются игривостью и прыгучестью. Они нежно относятся к людям и другим домашним животным. А за длиннющие уши и глаза, девон-рексов даже называют котами-эльфами.

Сиамская кошка

Сиамская кошка / Фото: Pexels

Несмотря на то, что у сиамских кошек достаточно длинный шерстный покров, они очень редко линяют. Поэтому эта порода отлично подходит для жизни в квартире, а еще ее можно заводить людям, склонным к аллергиям.

Сиамские кошки отличаются очень интересным, независимым характером. Но если установить с ними хорошие отношения, можно заметить, что они достаточно ласковы и общительны.

Меконгский бобтейл

Меконгский бобтейл / Фото: commons.wikimedia.org

Представители этой породы имеют очень приятную на ощупь шерсть. Поэтому можно легко снять стресс после работы, просто поглаживая своего питомца. Еще одна важная черта породы – меконгский бобтейл практически не линяет. Его можно смело заводить, если в семье есть люди, склонные к аллергии.

Это интересная и достаточно древняя порода. Меконгские бобтейлы отличаются высоким интеллектом, могут быть отданы своим хозяевам так же сильно, как собаки. А еще это общительная порода, получающая истинное удовольствие от жизни рядом с человеком.

Ориентальные коты

Ориентальная кошка / Фото: pixabay.com

Это настоящие космические создания, отличающиеся гигантскими ушами и длинными носами. Их короткая велюровая шерсть на ощупь и почти никогда не осыпается. Поэтому их можно гладить бесконечно и не переживать, что может появиться аллергическая реакция. Ориенталы сами любят физический контакт, начинают легко дружить с людьми и другими животными.

Эта порода считается достаточно активной, любит много играть и двигаться, все свободное время проводит рядом с владельцем. А еще особенностью ориенталов можно назвать их болтливость — они любят отвечать на слова людей, рассказывать им истории своим мяуканием.

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