Не "Арсенальная": где расположена новая самая глубокая станция метро в мире (видео)

Станция метро "Хуньянцунь" в Чунцине, Китай, побила рекорд киевской "Арсенальной" и считается самой глубокой в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Станция, построенная в 2022 году, имеет глубину 116 метров, что эквивалентно примерно 40 этажам под землей.

Разница в давлении воздуха часто приводит к тому, что при подъеме лифтом у пользователей закладывает уши. Когда давление воздуха извне барабанной перепонки отличается от давления внутри, вызывается баротравма уха. Чаще это происходит во время крутых спусков и подъемов и обычно ассоциируется со взлетами и посадками самолетов или подъемами и спусками в горах.

Станция "Хуньянцунь" расположена на линиях метро Чунцина 5 и 9. Китайский мегаполис славится своим холмистым ландшафтом, с изгибающимися вверх и вниз дорогами и склонами, усеянными домами и зданиями, и именно эта особенность привела к созданию глубочайшего метро в Китае и во всем мире.

Село Хуньян расположено на южном берегу реки Цзялинцзян у моста Хуалун в пригороде Чунцина. Оно построено на вершине одного из многочисленных холмов в китайском муниципалитете, поэтому рабочим пришлось углубиться очень низко, чтобы соединить новую станцию с линиями городского метрополитена.

Как сообщается, людям понадобилось 38 минут, чтобы подняться со дна станции на поверхность, и, как утверждается, это походило на ежедневное восхождение на гору. Станция была завершена после 400 дней изнурительной работы.

Из-за своей необычайной глубины станция "Хуньянцунь" быстро стала своеобразной туристической достопримечательностью в Чунцине. Есть видео, на которых люди посещают город только для того, чтобы спуститься на дно станции, используя либо восемь больших эскалаторов, либо современный лифт. Интересно, что лифтом можно добраться до нижней части станции за 53 секунды, а эскалаторами – за 10 минут.

Самая глубокая станция метро в мире / Фото: скриншот с видео

Напомним, участок шоссе протяженностью 240 км, соединяющий два города в Саудовской Аравии, имеет титул самой длинной прямой дороги в мире. Ее также называют "самой скучной дорогой на планете".

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