Не безумие, а терапия: почему психологи советуют разговаривать с котами

Кот

Многие владельцы кошек ловят себя на том, что пересказывают любимцам новости дня или жалуются на проблемы, а потом чувствуют себя неловко. Однако психологи уверяют: это не признак странности, а полезная практика, улучшающая жизнь и человека, и животного.

Об этом пишет «1 минута».

Хотя коты не понимают сложных понятий типа «дедлайн», «ипотека» или «курс валют», они являются мастерами эмпатии. Животные идеально воспринимают то, что стоит за словами: интонацию, тембр голоса, настроение и энергетику хозяина.

В природе взрослые коты почти не мяукают друг к другу. Этот звук они адаптировали и используются преимущественно для коммуникации с людьми. Итак, когда вы отвечаете им голосом, вы подтверждаете их важность и даете понять: «Я тебя вижу, ты часть моей стаи».

Регулярные разговоры необходимы прежде всего самому животному. Эксперты выделяют несколько причин, почему следует обращаться к коту вслух:

Во-первых, кот, с которым часто разговаривают, становится более социальным и контактным. Спокойный голос хозяина действует на животное умиротворяюще, сигнализируя, что дома все в порядке и нет угроз.

Также животные, привыкшие к голосу человека, скорее адаптируются к новым условиям или изменениям в быту.

Какая польза для человека

Для владельцев пушистых «собеседников» польза от таких бесед не меньше. Кот — это идеальный слушатель, который не перебивает, не осуждает и не дает незваных советов.

Проговаривание мыслей вслух помогает человеку привести в порядок хаос в голове, структурировать проблемы и снизить уровень тревожности. Это позволяет «заземлиться» и почувствовать момент «здесь и сейчас».

Кроме того, научно доказано, что поглаживание кота снижает артериальное давление. Если добавить к этому ласковый разговор, эффект удваивается. Возникает положительный замкнутый круг: хозяин успокаивается, рассказывая о своих делах, а кот, чувствуя покой человека, начинает мурлыкать в ответ, что еще больше расслабляет нервную систему.

Напомним, внезапные приступы кошек на ноги или охота под одеялом не являются случайностью или проявлением агрессии. Специалисты объясняют такое поведение охотничьими инстинктами, потребностью в игре, способом привлечь внимание хозяина или желанием обозначить свою территорию.

В то же время регулярные игры помогают уменьшить подобные проявления, а резкое изменение поведения или болезненные укусы могут свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем животного.