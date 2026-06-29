"Не благодарите!": инициативная обезьяна украла телефон туристов и сделала селфи на память

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Пара туристов из Великобритании получила неожиданный сувенир во время отдыха на Бали. Так, любознательная обезьяна фактически сама «сделала» им фотографию.

Об этом сообщает Daily Star.

Как были сделаны неожиданные кадры

Оливер Ллойд вместе с девушкой посетил храм Улувату, где пара решила сфотографироваться с одной из местных длиннохвостых макак. Однако животное внезапно схватило телефон и, держа его перед собой, как будто сделало селфи с супругами.

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«Я фотографировал несколько обезьян, чтобы отправить их своим приятелям. Я на секунду положил телефон в карман и услышал, как моя девушка кричит мое имя. Они вырвали мой телефон прямо из моей руки», — рассказал он.

На снимке кажется, что обезьяна широко улыбается в камеру, в то время как туристы сзади удивленно смотрят на происходящее.

Путешественники признаются, что это был действительно удивительный момент их путешествия и они совсем не ожидали получить такие кадры на память.

Подобные случаи на Бали происходят не в первый раз. Обезьяны в местных заповедниках хорошо известны своим интересом к телефонам, очкам и другим вещам туристов. Иногда они даже забирают предметы, а затем возвращают их в обмен на еду от работников парка.

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Ранее бразильские ученые впервые зафиксировали обезьяну тети с полностью белым мехом и красными глазами — это редкий случай альбинизма, который удалось снять с помощью 4K-дрона. Это только третий подтвержденный случай альбинизма среди приматов в Бразилии и первый у представителя семьи сакиевых. Исследователи предполагают, что появление такой генетической аномалии может быть связано с сокращением природной среды обитания из-за вырубки атлантических лесов.

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