Не боится людей и гуляет по заснеженному лесу: в Карпатах фотоловушки сняли рысь и ее малышей

Не боится людей и гуляет по заснеженному лесу: в Карпатах фотоловушки сняли рысь и ее малышей

Рысь в Украине живет в темнохвойных лесах.

В Карпатах фотоловушки сняли, как рысь и ее малыши гуляют по снежному лесу.

Об этом сообщили в заповеднике "Сколевские Бескиды".

На фото, которые опубликовали работники заповедника, видно, как рысь и рысёнки гуляют по снежному лесу.

Фото: Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

Ученые сообщили, что рысь в Украине – это редкое животное. Однако, несмотря на свою осторожность, она не боится людей и может гулять по пешим тропам.

Фото: Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

"Рысь предпочитает глухие темнохвойные леса, хотя встречается в разнообразных насаждениях. Она отлично лазит по деревьям и скалам, хорошо плавает. Ее легко отличить от других представителей семьи кошачьих благодаря ушам с кистями, которые не только придают ей красивый и оригинальный вид, они еще помогают увеличивать остроту слуха", — говорится в сообщении.

Фото: Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

Ученые добавили, что благодаря природоохранным мероприятиям, территория заповедника является безопасным местом для редких животных.

Фото: Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

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