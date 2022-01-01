Не боится людей и гуляет по заснеженному лесу: в Карпатах фотоловушки сняли рысь и ее малышей

Рысь в Украине живет в темнохвойных лесах.
В Карпатах фотоловушки сняли, как рысь и ее малыши гуляют по снежному лесу.
Об этом сообщили в заповеднике "Сколевские Бескиды".
На фото, которые опубликовали работники заповедника, видно, как рысь и рысёнки гуляют по снежному лесу.
Ученые сообщили, что рысь в Украине – это редкое животное. Однако, несмотря на свою осторожность, она не боится людей и может гулять по пешим тропам.
"Рысь предпочитает глухие темнохвойные леса, хотя встречается в разнообразных насаждениях. Она отлично лазит по деревьям и скалам, хорошо плавает. Ее легко отличить от других представителей семьи кошачьих благодаря ушам с кистями, которые не только придают ей красивый и оригинальный вид, они еще помогают увеличивать остроту слуха", — говорится в сообщении.
Ученые добавили, что благодаря природоохранным мероприятиям, территория заповедника является безопасным местом для редких животных.
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