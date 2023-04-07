Не больше шести чайных ложек в день: почему важно употреблять меньше сахара

Ученые обнаружили вредные связи между потреблением сахара и общей смертностью, астмой у детей, кариесом и депрессией.

Ученые нашли дополнительные доказательства, подтверждающие рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2015 года относительно того, что потребление сахара должно быть ограничено до шести чайных ложек в день.

Об этом сообщает CTV News.

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The BMJ 5 апреля, исследователи из Китая и США поделились списком негативных последствий, связанных с потреблением сахара, таких как астма, диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия, некоторые виды рака и даже смерть.

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"Наше общее обзорное исследование показало вредные связи между потреблением диетического сахара и рядом кардиометаболических заболеваний", написали авторы исследования, "особенно при наборе веса, чрезмерном накоплении жира, ожирении и сердечно-сосудистых заболеваниях, что в основном можно объяснить чрезмерным потреблением сахаров, содержащие фруктозу".

Врачи и ученые уже давно знают, что чрезмерное потребление сахара может вредить вашему здоровью разными способами. Это знание заставило Всемирную организацию здравоохранения впервые в 1989 году рекомендовать уменьшение потребления сахара до менее 10% от общей дневной энергии. В 2015 году организация вновь обновила рекомендации и предложила дополнительное уменьшение примерно до 5%, что эквивалентно около шести чайным ложкам сахара в день.

Свободные сахара, известные также как добавленные, включают глюкозу, фруктозу, сахарозу или столовый сахар, который добавляется в еду и напитки изготовителем, поваром или потребителем, а также сахара, природно содержащиеся в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах соков. Эти сахара часто "скрыты" в обработанных продуктах, например, кетчуп, столовая ложка которого может содержать чайную ложку добавленного сахара.

Когда ВОЗ обнародовала свою рекомендацию по поводу шести чайных ложек сахара в 2015 года, подтверждающие рекомендацию доказательства были ограниченными, а большинство из них были получены из исследований, которые не были проверены на качество, точность и последовательность. Поэтому организация сделала рекомендацию "условной". Теперь, благодаря исследованию ученых, стоящих за последним выпуском The BMJ, эксперты располагают данными, необходимыми для того, чтобы сделать четкую рекомендацию.

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Команда просмотрела 73 мета-анализа – в том числе 67 мета-анализов наблюдательных исследований и шесть контролируемых случайным образом исследований – из 8601 статьи, которые охватывали 83 результата состояния здоровья у взрослых и детей. Мета-анализ – это статистический анализ, объединяющий результаты нескольких научных исследований, чтобы найти широкомасштабные тенденции.

Они обнаружили "значительные вредные связи" между добавленным сахаром и гландулярными и метаболическими результатами – диабетом, подагрой и ожирением; сердечно-сосудистыми результатами – высокое давление, инфаркт и инсульт; и онкологическими результатами – рак молочной железы, предстательной железы и поджелудочной железы.

"Наконец-то были выявлены вредные связи между потреблением сахара и общей смертностью, астмой у детей, дефицитом внимания с гиперактивностью, плотностью костной ткани, кариесом и эрозией зубов, депрессией и неалкогольной болезнью печени", — написали авторы.

Они также обнаружили, что напитки с добавлением сахара, такие как газированные напитки, сок, энергетические и спортивные напитки, являются самым большим источником добавленного сахара у многих людей, и рекомендовали ограничить потребление таких напитков до менее чем одной порции в неделю.

Поскольку выводы ученых были в большинстве своем подготовлены на основе данных исследований низкого качества, авторы утверждают, что ученые должны проводить больше случайных контролируемых исследований, чтобы лучше понять связи между сахаром и конкретными заболеваниями. Но основной месседж понятен.

"Потребление добавленного сахара в больших количествах более вредно, чем полезно для здоровья, особенно в кардиометаболических заболеваниях", — пишут ученые.

"Доказательства связи между потреблением добавленного сахара и раком остаются ограниченными, но требуют дополнительных исследований", — добавили исследователи.

Напомним, в Великобритании 30-летний мужчина живет на диете из шоколадных пасхальных яиц из-за, как он утверждает, расстройства пищевого поведения.

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