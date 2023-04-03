"Не было ни одного сообщения, ни одной камеры": 50 лет назад состоялся первый звонок с мобильного телефона

Марти Купер 3 апреля 1973 года стоял на углу Шестой авеню в Нью-Йорке и вынул из кармана телефонный справочник. Он набрал номер на большом кремовом устройстве и поднес его к уху, пока прохожие смотрели на него.

Об этом говорится в материале BBC.

Мистер Купер, инженер компании Motorola, звонил своему коллеге из конкурирующей компании Bell Laboratories, чтобы торжественно сообщить ему, что он звонит по "личному портативному мобильному телефону".

Он вспоминает, что на другом конце линии была тишина.

"Я думаю, он скрежетал зубами", — смеется 94-летний Купер.

Он говорит, что Bell Laboratories сосредотачивались на разработке автомобильного телефона. "Можно ли в это поверить? Таким образом, на протяжении более 100 лет нас заключили в тюрьму в наших домах и офисах с помощью медной проволоки — и теперь они собирались заточить нас в автомобилях!".

Разумеется, Мистер Купер и компания Motorola не согласились с этим путём развития, и история доказала их правоту.

Основы первого звонка не изменились значительно. Телефон преобразует ваш голос в электрический сигнал, модулирующий радиоволну. Радиоволна идет к мачте, которая посылает ваш голос человеку, которого вы вызываете, и через обратный процесс этот человек может услышать ваш голос.

Однако, современные мобильные телефоны совсем иные по сравнению с той ранней Motorola-моделью.

Коммерческая версия прототипа Марти Купера – Motorola Dynatac 8000X – была выпущена через 11 лет после первого звонка в 1984 году. Если бы вы покупали его сегодня, то это стоило бы более £9 500 ($11 700), говорит Бен Вуд, владелец Музея Мобильного Телефона.

"Фактически, нужно было просто набрать номер и совершить звонок", - объясняет владелец.

"Там не было ни одного сообщения, ни одной камеры. Тридцать минут разговорного времени, десять часов для зарядки батареи, около 12 часов времени в режиме ожидания и антенна длиной 6 дюймов (15 см) сверху". Также он весил 790 г (1,7 фунта) – почти в четыре раза тяжелее, чем iPhone 14, который имеет вес 172 г.

Однако Марти Купер остается недовольным дизайном телефонов в 2023 году, хотя он признает, что никогда не думал, что телефоны станут портативными "суперкомпьютерами" с камерами и доступом в Интернет.

"Я думаю, что сегодняшний телефон неоптимален. Во многих отношениях это действительно не очень хороший телефон", — говорит он. "Просто подумайте об этом. Вы берете кусок пластика и стекла, который является плоским и прижимаете его к кривизне своей головы; держите руку в неудобном положении; когда хотите сделать эти замечательные вещи, которые он может делать, вам нужно загрузить приложение (сначала – ред.) )".

Он считает, что в будущем искусственный интеллект будет создавать или выбирать приложения для владельцев телефонов в зависимости от их индивидуальных потребностей.

На одном из этапов он даже предлагает, что они могут помочь избежать войн. "Сам по себе, мобильный телефон этого не сделает", — признается он. "Но он станет центральной частью этого великого будущего".

Несмотря на его жалобы на современных конкурентов, кажется, что глубинно Марти Купер все еще увлечен устройством, которое он впервые поднес к уху на том Нью-Йоркском перекрестке 50 лет назад.

"Мы все еще в самом начале революции мобильного телефона", – заявляет он.

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