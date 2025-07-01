Не было снега: семья из Британии отсудила у туроператора компенсацию за путешествие

Семья О’Нил / © ВВС

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Британские супруги отсудили 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 200 тысяч гривен) у туроператора TUI после того, как во время праздничного путешествия в Лапландию не выпал снег.

Об этом сообщает BBC.

Лиза и Уэйн О’Нил организовали поездку в Финляндию в декабре 2024 года для своего восьмилетнего сына Финна. В пакет входили катание на упряжках с хаски, встреча с северными оленями и снегоходное сафари.

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За несколько дней до поездки семья увидела в прогнозе дожди и обратилась в TUI. Там заверили: «Снег есть, тур состоится», — и предупредили, что в случае отмены средств не вернут. Семья отправилась в поездку.

В первый день снег действительно лежал, однако уже ночью его смыло дождем. Все запланированные снежные развлечения отменили, поэтому семья должна была самостоятельно искать альтернативы.

По возвращении Лиза подала жалобу, ссылаясь на правила TUI: «Нет снега — не едешь». Сначала туроператор предложил возместить половину суммы, однако семья отказалась.

Дело рассмотрела арбитражная служба туристической ассоциации ABTA. Она стала на сторону семьи, отметив, что ключевая цель поездки не была реализована. Впоследствии, после апелляции, семья получила полную компенсацию вместе с расходами на юридическое сопровождение.

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Иск О’Нилам помогли оформить другие британские супруги, которые ранее шесть лет добивались возмещения за неудачный круиз.

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