"Не было волос, ушей, носа": женщина рассказала, как выжила после наркомании и самоподжога

Бывшая наркозависимая Кристал Рэй до и после самоподжога

Американка Кристал Рэй прошла через ад насилия, тяжелых наркотиков и самоподжога, имея лишь 5% шансов на выживание. Потеряв прежнее лицо и идентичность, женщина нашла в себе силы полностью изменить судьбу.

Об этом пишет Unilad.

Наркозависимость остается одной из самых разрушительных проблем современности, которая ломает судьбы миллионов людей во всем мире. Ежегодно из-за нее умирают тысячи людей, и эта статистика продолжает расти. По данным Национального института злоупотребления наркотиками, в США ежегодно от передозировки умирают примерно 70-80 тыс. человек.

В то же время многие зависимые все же находят в себе силы вырваться из этого круга и начать новую жизнь. Одной из тех, кому удалось пройти этот путь, стала Кристал.

Женщина, выросшая в южной Калифорнии, вспоминает свое детство как период, полный потерь, хаоса и зависимостей.

Первым сильным потрясением для нее стала смерть отца, который погиб в ДТП из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, когда Кристал была еще совсем ребенком. После трагедии ее мать также начала переживать сложный период, который в конце концов привел к наркотикам. Впоследствии, из-за контактов с некоторыми членами семьи матери, Кристал, по ее словам, пережила «все виды насилия, которые только можно пережить в жизни» еще до того, как ей исполнилось девять лет.

Как женщина стала наркозависимой?

Впервые наркотики появились в жизни Кристал еще в детстве — прямо в собственном доме. Со временем это «очень быстро стало способом вписаться в компанию и общаться».

«И сейчас, когда я вспоминаю это, меня тошнит от самой мысли об этом, но именно так мы начали "социализироваться" в очень раннем возрасте. И после этого я продолжала употреблять различные вещества в той или иной форме почти всю свою взрослую жизнь», — поделилась женщина.

Позже Кристал стала молодой мамой и смогла вырваться из абьюзивных отношений. Несмотря на то, что во время обеих беременностей она оставалась трезвой, проблемы со спиной во время второй беременности изменили ситуацию. Врачи назначили женщине сильные обезболивающие, и впоследствии у нее сформировалась зависимость от рецептурных препаратов, которая длилась почти 10 лет — от 21 до 30 лет.

Со временем зависимость только усиливалась: после таблеток в жизни Кристал появились метамфетамин и героин.

«Все, что могло дать мне какое-то странное ощущение, все, что могло заглушить мои эмоции — это был тот самый старый механизм выживания, который у меня был», — сказала она.

Ухудшение психического состояния и самоподжог

Постепенно психическое состояние Кристал все больше ухудшалось, а самооценки, по ее словам, вообще «не существовало».

Переломным моментом стала потеря опеки над ребенком-подростком из-за наркотиков. А потом случилось событие, которое окончательно изменило жизнь американки: в трейлер, где жила женщина, пришел человек, который издевался над ней в детстве.

«Как только я увидела его лицо, я вскочила и буквально вылетела из дверей трейлера. Я точно не помню, что именно ему говорила, но между нами началась словесная перепалка. Я разозлилась мгновенно. И краем глаза увидела канистры с бензином, которые стояли там для бензопилы, что у меня тогда была. И подумала… ничего уже никогда не станет лучше, он никогда не оставит меня в покое. Мне было бы лучше умереть, потому что тогда он больше не будет приставать ко мне, и всем было бы лучше, потому что я больше не буду обузой», — поделилась Кристал.

В тот момент она начала обливаться бензином.

«Я чувствовала вкус бензина, он пек мне глаза. Я чувствовала, как он стекает по моему телу. Я посмотрела на него и щелкнула зажигалкой — но она не загорелась. Я щелкнула еще раз. И мгновенно пожалела о своем решении», — рассказала женщина.

За считанные секунды пламя охватило все ее тело. Кристал вспоминает, что чувствовала запах горящих волос и кожи, а во рту оставался вкус бензина.

К счастью, неподалеку оказался контейнер с дождевой водой, благодаря которому удалось потушить пламя. После этого женщину в критическом состоянии доставили в больницу, где медики сообщили: ее шансы выжить составляют лишь 5%.

Восстановление женщины и возвращение к наркотикам

Далее ее ждали месяцы мучительного и изнурительного восстановления. По словам Кристал, после трагедии она чувствовала, что «потеряла всю свою идентичность».

«Когда я впервые увидела свое отражение в зеркале… я была шокирована, потому что у меня не было волос, глаза были зашиты, у меня не было ушей, большая часть носа исчезла, рот больше не открывается так же, я потеряла всю свою идентичность. Все, что делает тебя женщиной — моя грудь теперь изуродована, все», — рассказала американка.

Несмотря на пережитое, Кристал снова вернулась к алкоголю и наркотикам, пытаясь таким образом заглушить внутреннюю боль. Однако через несколько лет в жизни женщины снова появился друг детства, который в конце концов помог ей изменить все.

Кристал регулярно звонила ему среди ночи, чтобы «вывалить весь свой травматический опыт», но однажды мужчина не выдержал и поставил ей жесткое условие.

Ультиматум, который изменил жизнь наркозависимой

В октябре 2022 года друг приобрел Кристал билет на самолет и сказал: «Если ты не сядешь в этот самолет, я не могу позволить себе купить еще один билет, и я больше не хочу о тебе слышать. Если ты не полетишь этим рейсом — больше мне не звони».

Женщина все же решилась полететь. Путь к трезвости был непростым, однако сейчас она уже 41 месяц живет без алкоголя и наркотиков.

«Это потребовало большой работы с психологами и работы над собой, но сейчас я действительно люблю себя. Я рада, что вы об этом спросили, потому что часть моего выздоровления — это смотреть себе в глаза в зеркале каждое утро. И я — первый человек, которому я говорю: "Я люблю тебя, Кристал"», — сказала женщина, отвечая на вопрос о самоценности.

Также она объяснила, почему решила открыто говорить о своем опыте.

«Много людей, когда спрашивают о пожаре, моих ожогах или шрамах, ожидают, что это произошло каким-то "более благородным" способом. Они не готовы услышать правду. Я действительно работаю над тем, чтобы больше делиться своей историей с миром — ради той маленькой девочки внутри меня, которая выжила и пережила все это, и чтобы показать людям: из наших самых темных моментов могут рождаться прекрасные вещи, и вы еще не зашли слишком далеко», — рассказала Кристал.

