Не делайте этого в жару: ученый раскрыл главную ошибку во время принятия душа

Ученый предостерегает от попыток освежиться под холодным душем в сильную жару

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В жаркие летние дни многие стремятся освежиться под прохладным душем. Однако, как утверждает профессор анатомии университета Ланкастера Адам Тейлор, это может быть не только неэффективно, но и иметь нежелательные последствия для организма. Вопреки распространенному мнению, холодная вода совсем не помогает нам остыть в жару .

Об этом пишет Daily Mail.

Парадокс холодного душа

Многие ощущают приятное облегчение, ныряя под ледяной душ после пребывания на жаре. Однако, по словам профессора Тейлора, это ощущение обманчиво и не способствует снижению внутренней температуры тела. Все дело в том, как наши кровеносные сосуды реагируют на резкие изменения температуры.

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Оптимальная температура тела составляет около 37°C. Когда наше внутреннее тепло повышается, организм запускает разные механизмы для охлаждения. Одной из важных реакций является расширение кровеносных сосудов, что позволяет большему количеству крови приблизиться к более прохладной поверхности кожи. Таким образом, происходит теплоотдача.

«Под влиянием холода, например холодного душа, кровеносные сосуды у поверхности кожи сужаются, уменьшая приток крови к этим участкам», — пояснил профессор Тейлор.

Холодная вода неэффективна для охлаждения

Выходит, что в контексте охлаждения организма холодный душ делает совершенно противоположное тому, что нужно! Вместо того чтобы способствовать теплоотдаче, он уменьшает приток крови к поверхности кожи.

«Это удерживает тепло внутри, вокруг ваших органов, вместо того чтобы высвобождать его. По сути, вы обманываете свое тело, заставляя его думать, что ему вроде бы нужно не охлаждаться, а наоборот – сохранять тепло», – подчеркнул ученый.

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Опасность резкого охлаждения

Внезапное влияние очень низких температур может оказать даже опасные последствия для некоторых людей, предупредил профессор Тейлор. Погружение в воду с температурой 15°C или ниже может спровоцировать реакцию низкотемпературного шока. Это приводит к быстрому сужению кровеносных сосудов кожи, что резко повышает кровяное давление. Такой скачок может быть особенно опасным для людей с существующими сердечными заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца.

«К счастью, такие случаи редки и, вероятно, не случатся, если вы просто принимаете холодный душ или ванную дома. Но вам, возможно, стоит отказаться от ледяного погружения или избегать ледяной ванны в жаркий день именно по этой причине», — сказал профессор.

Лучший выбор душа в жару

Профессор Тейлор подчеркнул, что не только холодный, но и горячий душ не лучший вариант в жаркую погоду. Вода, теплее температуры тела, будет передавать тепло организму, потенциально повышая его внутреннюю температуру.

Самым эффективным способом освежиться и поддерживать оптимальную температуру тела в жару есть теплый или едва прохладный душ или ванна с температурой воды 26-27°C.

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Еще одна причина отказаться от холодного душа в жару

Помимо воздействия на терморегуляцию холодный душ может быть менее эффективным в плане гигиены. Исследования показали, что холодная вода хуже удаляет и расщепляет кожное сало и бактерии по сравнению с более теплой водой.

Это означает, что неприятный запах тела может сохраняться, а задерживаемые в порах загрязнения могут привести к появлению черных точек, белых точек и акне. Теплая или едва прохладная вода, напротив, помогает растворять и высвобождать содержимое пор.

Напомним, из-за рекордной жары в отделениях неотложной помощи увеличилось количество пациентов. Медики бьют тревогу , ведь высокие температуры воздуха угрожают жизни и провоцируют всплеск болезней. Специалисты предупреждают, что перегрев организма смертельно опасен для организма человека.